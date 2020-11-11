الجامعة تسلَّمت الحرمين الشماليين في مدينة «صباح السالم»

وطن النهار

ا?علنت جامعة الكويت ا?ن لجنة استلام ا?عمال المقاولات والا?عمال الا?نشائية في مدينة صباح السالم الجامعية صادقت على الاستلام الابتدائي الجزئي للحرمين الشماليين في كلية العلوم الإدارية وكلية العلوم الحياتية والمسجد الملحق بهما بمدينة صباح السالم الجامعية مع الا?خذ بعين الاعتبار ملاحظات ا?عضاء اللجنة.

وا?وضح رئيس اللجنة ا?مين عام جامعة الكويت د. مثنى طالب الرفاعي ا?ن جامعة الكويت بهذه الخطوة تكون قد أتمت استلام كافة مباني كلية العلوم الإدارية وكلية العلوم الحياتية في الحرم الجامعي الجديد في منطقة الشدادية، حيث كانت الجامعة قد استلمت في يونيو من عام 2019 الحرمين الجنوبيين لكل من الكليتين.

وخلال اجتماع عقد صباح يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2020 باشرت لجنة استلام ا?عمال المقاولات والا?عمال الانشائية بمدينة صباح السالم الجامعية ا?عمالها الخاصة بالا?طلاع ودراسة التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول ا?عمال الاستلام الابتدائي للمبنيين الشماليين في كلية العلوم الإدارية والعلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية ، قبل ا?ن تنتقل اللجنة لزيارة ميدانية للمباني محل الا?عمال للكشف الظاهري والتا?كد من جاهزية مواقع المشروع في حرم الشدادية الجامعي.

