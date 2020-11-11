«بلدية العاصمة»: تحرير مخالفتين لأنظمة البناء

وطن النهار

نفذت إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في فرع بلدية محافظة العاصمة جولات ميدانية على العقارات في مناطق السكن الخاص والنموذجي لرصد العقارات المخالفة لقانون 33/2016 ولوائح وأنظمة البناء في مناطق جابر الأحمد والدوحه وكيفان. وأوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.يوسف البذالي ان الفرق الرقابية قامت بتحرير مخالفتين لأنظمة البناء لعقارات مخالفة لقانون البناء رقم 33/2016 في مناطق السكن الخاص والنموذجي بالمحافظة وإيقاف أعمال بناء لعقار، فضلا عن وضع 3 ملصقات إنذار نهائي لتعديات تمت إقامتها على أملاك الدولة والكشف على 7 مواقع. وأكد البذالي تواصل الفريق الرقابي بالإدارة لرصد جميع العقارات المخالفة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، داعيا أصحاب العقارات إلى التعاون مع الفرق الرقابية للبلدية أثناء جولاتهم الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.