«الشباب»: طرح مشروع «صناع العمل»

وطن النهار

أعلن رئيس فريق مشروع صناع العمل في مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور هاشم الطبطبائي عن طرح الوزارة مشروع (صناع العمل) الذي يهدف إلى توظيف الشباب الكويتي حديثي التخرج من مختلف التخصصات العلمية في المشروعات التنموية في القطاعين العام والخاص. وقال الطبطبائي في تصريح صحافي ان برنامج إدارة المرافق يوفر فرص عمل جيدة للشباب الكويتي برواتب مجزية في الشركات الخاصة مشيرا الى ان فترة برنامج التدريب تستغرق من 4 إلى 5 أشهر. واضاف ان البرنامج يهدف الى إكساب الشباب الكويتي حديثي التخرج مهارات عملية عبر الانضمام الى دورة تأسيسية لإدارة المرافق تليها دورة إدارة المشاريع ثم دورة إدارة التكاليف وينتهي البرنامج بدورة مهارات القيادة والعمل الجماعي. وأوضح أن مشروع صناع العمل سيبدأ أول برامجه التأهيلية بأولوية (إدارة المرافق) اذ يستهدف تدريب الشباب الكويتي على إدارة المرافق التي تدعم مشاريع خطة التنمية التدريبية والتأهيلية لتوفير تخصصات تحتاجها مؤسسات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمة وجودتها بما يحقق الاستدامة وتحسين جودة الخدمة لجميع مستخدميها وموظفيها.