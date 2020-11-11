«زكاة سلوى»: مساعدة 1465 طالب علم

وطن النهار

أكد رئيس زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ بدر العقيل أن الاهتمام بكفالة طلاب العلم وتقديم الدعم المادي والمعنوي والنفسي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل زكاة سلوى على تنفيذها. وأضاف العقيل: بفضل الله حققنا انجازات مميزة من خلال مشروع «إحساس» لكفالة طلاب العلم داخل الكويت منها مساعدة 1465 طالباً ما بين كفالة كاملة ومساعدةمقطوعة في شتى المراحل الدراسية الابتدائي والمتوسط والثانوي، وذلك منذ تأسيس المشروع في عام 2014 موضحا أن الكفالة تتنوع ما بين كفالة كاملة حيث يقوم المحسن بكفالة كامل المصروفات المدرسية الخاصة بالطالب أو بدفع جزء منها.

