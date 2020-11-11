«الصحة»: 903 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 133381 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 821.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية د. عبدالله السند لـ «كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد- 19»، ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8404 حالات.

وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 7847 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 979336 فحصا.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 842 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 124156 حالة.

