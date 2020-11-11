«كان»: سرطان البروستاتا الأكثر انتشاراً بين الرجال

وطن النهار

قال رئيس مجلس إدارة حملة (كان) الدكتور خالد الصالح ان سرطان البروستاتا من الأمراض السرطانية الأكثر انتشارا بين الرجال لافتا الى ان نسبة الإصابة في الكويت بلغت ما يزيد على 14 إصابة لكل مئة ألف نسمة بمعدل 55 حالة بين الكويتيين و52 حالة بين غير الكويتيين.

وأضاف الصالح في تصريح صحافي ضمن فعاليات حملة سرطان البروستاتا التي اطلقتها حملة (كان) تحت شعار (التوعية وقاية) ان هناك اكتشافا لأكثر من حالتين جديدتين أسبوعيا تصاب بهذا المرض.وبين انه من المعروف علميا ان سرطان البروستاتا هو سرطان كبار السن لذا ينصح كل رجل فوق الخمسين عاما بعمل فحص الـ PSA سنويا اذ ان زيادة هذه الدلالة تعتبر جرس إنذار بعد ان أثبتت الدراسات أن معظم المصابين هم من الرجال فوق الخمسين عاما.

