الكشتي: إنشاء هيئة لقطاع «التعاونيات» ضرورة مُلحة

وطن النهار

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي أن انشاء هيئة للتعاون بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع التعاوني وكذلك لمواكبة توسعات الجمعيات التعاونية التي وصل عددها الى 68 جمعية تدار من قبل مجلس إدارات تضم 612 كادراً وطنياً ويعمل بها نحو 20 الفاً من الكوادر الوطنية والاجنبية بصورة مباشرة وما يزيد عن ثلاثة اضعاف هذا العدد بشكل غير مباشر.

واوضح الكشتي في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى الـ 49 لإنشاء اتحاد الجمعيات التعاونية في الثامن من نوفمبر من العام 1971 ان النمو الكبير في حجم قطاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ووصول عدد مساهميه لنحو نصف المليون مساهم وحجم مبيعاته الى نحو 1.25 مليار دينار سنويا ( تعادل نحو 4.1 مليارات دولار) وتجاوز حجم أصوله أضعاف هذا الرقم وتنوع وأهمية الأدوار الاقتصادية والاجتماعية تجعل من إنشاء هيئة التعاون ضرورة ملحة للإسراع في تنفيذ خطط تطوير هذا القطاع المهم وفق أسس احترافية.

وشدد على أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عكف ومنذ فترة على وضع خطة لتطوير القطاع عبر لجنة متخصصة تضم عددا من ممثلي الجهات ذات الصلة الى جانب التعاونيين تتركز على تفعيل دور الاتحاد وصولا الى انشاء هيئة للتعاون، وذلك لتتولى بحث فرص وتحديات الحركة التعاونية في الكويت، والقيام بمهام تطوير السياسات والاجراءات التعاونية وآليات عملها.

