جائحة «كورونا» أضعفت التأثير على توجهات الناخبين

وطن النهار

صورة من صور التأثير على ارادة الناخبين بدأت تخيم على المشهد الانتخابي، متمثلة بغياب التوازن الاعلامي للمرشحين، وعدم الشفافية مع الناخبين بما يخرجهم مطمئنين نحو التصويت في ظل جائحة كورونا، وما يجرح في نزاهة الانتخابات المقبلة.

وفيما تعرف السياسية العامة على انها قيام الحكومة بفعل او الامتناع عن القيام بفعل تجاه مشكلة عامة، يعاني مرشحون وناخبون مما وصفوه بتفرج الحكومة على مشهد اختلال الموازين الاعلامية منذ بداية ايام الترشح الى اليوم الحالي، خاصة مع ما فرضته جائحة كورونا من قلة التواصل الاجتماعي التقليدي والاتصال الاعلامي المحترف المنظم بين الناخبين والمرشحين.

ووسط لجوء المرشحين المقتدرين الى القنوات الخاصة وتحمل الاعباء العالية، يجد مرشحو الطبقات الوسطى والمحدودة فرصهم ضائعة في ظل غياب اعلام الدولة عنهم واهماله حض الناخبين على المشاركة بالانتخابات.

قواعد النزاهة

من جهته لفت الخبير الدستوري ومرشح الدائرة الثالثة الدكتور هشام الصالح الى المعاناة من وجود فراغ تشريعي بخصوص تحديد حد اقصى للحملات الاعلامية وكيفية ادارتها وشروطها وكيفية قبول التبرعات ومع وجود حساب بنكي معين يتم الصرف منهم ومعرفة مصادر هذا التمويل.

وطالب بضرورة تدخل الجهاز الرسمي للدولة وبشكل حتمي من اجل اتاحه الفرص للمرشحين الجدد مع ضرورة حيادية مؤسسات الدولة ازاء الجميع بأن تكون على نفس المساحة من الجميع.

واوضح الصالح ان مثل هذه القوانين التي تنظم الحملات الدعائية والاعلامية موجودة في العديد من الدول الديموقراطية ولكنها غائبة في الكويت ولعل ابسط قواعد النزاهة الانتخابية وحسن سير الانتخاب يقتضي انشاء هيئة الانتخابات ومع ذلك لم يعكف المجلس طوال 4 سنوات على اقرار مثل هذه القوانين.

الأمور مدروسة

من ناحيتها، طالبت مرشحة الدائرة الثالثة النائب صفاء الهاشم بالتدخل الفوري من وزارة الاعلام لاعداد رسائل توعوية وتشجيع الناس للتصويت، قائلة: الكثير من الناس لن تخرج للتصويت لخوفها من كورونا، الآن طمنوهم وازرعوا الثقة فيهم وبينوا لهم أن الأمور مدروسة ومحسوبة، محملة وزيري الصحة والاعلام مسؤولية وجوب الظهور للأوادم لشرح الاجراءات.

وقالت: الناس تريد ان تعلم ما الذي سيكون من اجراءات في يوم الانتخاب، وما هي طريقة الدخول والتباعد الاجتماعي، وكيف ستكون طريقة التصويت، وماذا عن الامساك بالورقة والقلم «الناس تييب أقلامها خوفاً من العدوى والا بتوزعون عليهم أقلام»؟

وشددت الهاشم: بينوا التفاصيل للناس من اجل الطمأنينة وتشجيعهم على الخروج من بيوتهم للادلاء بأصواتهم.

ولفتت بقولها دور وزارة الاعلام غائب تماما عن عملية الانتخابات، مستذكرة فى 2012 اول مرة خضت الانتخابات كانت تعطى لنا منصة فى تلفزيون الكويت لشرح رؤيتنا والتعريف بانفسنا!! وينها؟؟ «ليش لا استمرارية لأي شي بالكويت !! وكأن فعلا القرارات فردية تعتمد على شخوص لا على بروتوكول معروف!

وتساءلت: اين دور وزارة الاعلام فى الرسائل الاعلامية المجتمعية؟! ليش مافيه فلاشات اثناء فترة الانتخابات، وليش لا يستعان بالمشاهير من أهل الفكر والثقافة والفن والأدب لتحفيز الناس للخروج والتصويت، «وطالما احنا تحت ضغط حجر كورونا والانعزال، شلون المرشحين بيوصلون رسائلهم؟! ‏لا دواوين ولا يمعات ولا عزايم»؟!

