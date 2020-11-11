العفاسي: «العدل» توفر جميع الإمكانات للجنة الإشراف على الانتخابات

وطن النهار

أكد وزير العدل وزير الأوقاف د. فهد العفاسي الاستعداد لتوفير كل الامكانات والوسائل التي تساعد اللجنة الاستشارية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2020 وتذليل كل الصعوبات التي تواجه عملها.

جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير العفاسي عقب اجتماعه مع أعضاء اللجنة الاستشارية المشرفة على الانتخابات للاطلاع والوقوف على آلية عمل اللجنة والاستعدادات اللازمة لانجاح العملية الانتخابية المزمع انطلاقها في 5 ديسمبر المقبل. وأشاد العفاسي بدور أعضاء اللجنة وجهودهم الحثيثة بالعمل في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها الكويت والعالم أجمع نتيجة تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19).

وأعرب عن تمنياته للجنة الاستشارية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2020 بالتوفيق والنجاح في عملهم لما فيه مصلحة للوطن والمواطنين.

