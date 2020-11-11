الحمد: مسيرة علي المتروك حافلة بالفكر والعطاء والإخلاص

وطن النهار

قال مرشح انتخابات مجلس الأمة 2020 عن الدائرة الثانية المهندس أحمد الحمد: إن الكويت فقدت رجلاً من رجالات الأعمال والثقافة والأدب والاقتصاد برحيل عميد اسرة آل المتروك الكرام العم الفاضل علي يوسف المتروك -رحمه الله-، مبيناً بأن مسيرة حياة المرحوم باذن الله كانت حافلة بالعطاء والفكر والاخلاص في كل الأماكن التي عمل بها وكل المناصب التي تبوأها.

وأشار الحمد الى أن الفقيد الكبير عاصر عهوداً كثيرة ومتنوعة مرت بها الكويت وكان مثالاً للرجل الوطني المخلص المعطاء من بداية عمله في وزارة النفط ثم وزارة المالية لينتقل بعدها الى العمل كمدير عام أملاك الدولة برتبة وكيل وزارة، منوهاً بمشاركة المرحوم باذن الله في تأسيس العديد من الشركات الكويتية والتي ما زالت قائمة حتى الآن بالاضافة الى أولويته في تأسيس اول مصنع لانتاج الأصباغ في دولة الكويت.

ولفت الى مسيرة الراحل في الأنشطة الثقافية والأدبية وأعماله الأدبية والثقافية مثل «أهل البيت في الكتاب والحديث» عام 2011، وكتاب «الحسين سبط من الأسباط»، وديوان شعر بعنوان «للشعر صوت»، وغيرها من الأعمال بالاضافة الى نشاطاته -رحمه الله - في عالم الصحافة والشعر.

وختم الحمد متقدماً بخالص العزاء والمواساة من أهل الفقيد آل المتروك الكرام في وفاة فقيدهم وفقيد الكويت، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المرحوم - باذن الله - بواسع مغفرته ورحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

