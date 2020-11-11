العلي لإنصاف المرأة في المناصب القيادية

وطن النهار

أكد مرشح الدائرة الاولى المحامي علي العلي أنه رغم اقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية الا أنها لاتزال على أرض الواقع متخلفة عن ركب المساواة في الكثير من الحقوق، فرغم أنها تمثل نصف المجتمع وأكثر من نصف خريجي الجامعة، الا أنها تعاني ظلماً فادحاً في تولي المناصب القيادية والاشرافية، ولم تنل حقها في سلم الترقيات، ولا يشكل العنصر النسائي سوى 12 في المئة فقط من الصفوف القيادية في الدولة.

وقال العلي ان الظلم الواقع على المرأة الكويتية يتجاوز المناصب القيادية والاشرافية، الى حقوق أخرى أساسية، خصوصاً في مجال الرعاية السكنية التي تحرم منها الفئات المستضعفة من نساء الكويت، وأعني بهن الأرامل والمطلقات والمتزوجات بغير كويتي، وكذلك غير المتزوجات، ولابد هنا أيضاً أن نشير الى ضرورة اقرار حق المواطنة الكويتية في اثبات الميراث لأبنائها غير الكويتيين، لأن الوضع الحالي فيه ظلم بين للمرأة الكويتية ولأبنائها غير الكويتيين.

