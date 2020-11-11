العتيبي: شباب الدائرة الخامسة سيقبل على الانتخاب

وطن النهار

اكد مرشح الدائرة الخامسة المحامي د. فيصل العتيبي ان في مقدم المهام المطلوبة من الحكومة اطلاق حوار اجتماعي هادئ وبناء، عن طريق الجلوس الى طاولة المفاوضات مع الحركات الشبابية والنقابية، من اجل ايجاد الحلول الملائمة لجميع القضايا وتلبية المطالب العادلة ووضع حد لارتفاع غلاء المعيشة والحفاظ على القدرة الشرائية لرواتب واجور المواطنين، بتحقيق الكوادر وزيادة العلاوات وتوزيعها بشكل عادل. بالاضافة الى دفع عملية التنمية بقوة الى الامام، وتوسيع هامش الديموقراطية وحرية الرأي والحريات العامة، والحفاظ على دستور البلاد وعلى النظام الديموقراطي البرلماني الحر، كحجر الاساس لمجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي والرقي والازدهار. وثمن العتيبي الحراك الوطني الشبابي في الدائرة الخامسة، والجهد الدؤوب والمثمر في طرح القضايا وروح التواصل الاجتماعي والسياسي، ونبذ كل من يسعى لفرض الوصاية على الشعب الكويتي وتعكير صفو الحس الوطني، ومحاولة ثني الشعب الكويتي عن المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، فهذه الروح الوطنية الصرفة والتي ستغير المرحلة المقبلة بكل المقاييس وجدناها لدى جميع طوائف شباب الدائرة الخامسة، وان اصوات المطالبة بالمشاركة بالانتخابات والتغيير، ستكون مرتفعة جدا وبلا سقف، وهذا ما سوف يشهده يوم الاقتراع من اقبال على صناديق الاقتراع، مجسدين فيه طاعة ولي الامر، الذي حثهم على المشاركة الانتخابية، واضعين مصلحة الكويت فوق كل مصلحة تدعو الى المقاطعة. واضاف العتيبى ان «المرحلة المقبلة تعتمد على ابناء الكويت وليس على اعضاء مجلس الامة السابقين، ممن يسعون الى فرض وصايته على الشعب الكويتي، والذين لم نجد منهم اثناء عضويتهم في مجلس الامة سوى التناحر والطرح الطائفي، ومحاولة تهميش جزء من الشعب الكويتي».