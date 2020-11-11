التباكي على ماذا في المشهد الأميركي؟

آراء

لا يستطيع الانسان، مهما أوتي من قدرة على التفهُم والتسامح، أن يدرك الأسباب الموضوعية التي قادت بعض كتاب ومثقفي واعلاميي دول الخليج العربية الى ذرف الدموع والتباكي على فشل الرئيس الأميركي السابق في تجديد ولايته، والاستمرار في ممارسة الحكم بطريقة ملها وتعب من مراهقاتها القاصي والداني سواء في أميركا أو في العالم كله.

وبعيدا عن الاتهامات والمناكفات التي لاتفيد دعنا ندخل مع ذاك النفر من المتباكين في مناقشة تحليلية متوازنة لعلها تنير الطريق لنا جميعا.

فأولا: ارتكب هذا الرجل، خلال الأربع سنوات السابقة من حكمه، أبشع الممارسات السياسية بحق الأمة العربية وقضاياها القومية الكبرى. فخلافا لمواقف كل دول العالم وللشرعية الدولية وكل قرارات وتحفظات هيئة الأمم عبر سبعين سنة شرعن الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الاستئصالي لكل فلسطين، سواء عن طريق بناء مزيد من المستعمرات أوضم مزيد من اراضي الضفة الغربية للكيان الصهيوني. ولكي يركع السلطات الفلسطينية اوقف المساعدات المالية الأميركية المحدودة للسلطة ثم أتبعها بايقاف الدعم الأميركي للأونروا من أجل تدمير خدماتها التربوية والصحية للأطفال الفلسطينيين والامعان في اذلالهم وتجويعهم.

وتحديا واحتقارا لمشاعر المسلمين والمسيحيين في كل بلاد العرب والمسلمين اعطى مدينة القدس للكيان الصهيوني كعاصمة أبدية له ونقل سفارة بلاده اليها. ثم تعامل كرئيس مافيا اجرامية وقدم الجولان السورية العربية المحتلة كهدية لذلك الكيان، ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين والقرارات الدولية بشأن أية أراض محتلة.

وحتى للذين قدروه وأظهروا كل احترام له في بعض الدول العربية بادلهم بالابتزاز والسخرية والاحتقار عندما طالبهم بحصة في ثرواتهم البترولية بشتى الوجوه والصور الانتهازية، وتجرأ بأن هددهم بأن عروشهم وأنظمة حكمهم ستتساقط خلال أسبوعين اذا أوقف الدعم الأميركي العسكري والأمني والسياسي عنهم.

دعنا نطرح السؤال التالي على أولئك الكتاب والمثقفين والاعلاميين المتباكين: أليس في تباكيكم على غياب مثل هكذا شخصية كارهة ومحتقرة ومتآمرة على أمتكم وعلى أوطانكم الصغيرة، أليس في ذلك تخل منكم عن قيم والتزامات عروبتكم ودينكم وانسانيتكم، وعن الفضائل الأخلاقية الملازمة عادة لأصحاب الضمائر الحية الرافضة للظلم وللاجرام؟

وثانيا: حتى لو افترضنا أنكم لا يهمكم مافعله هذا الرجل بحق أمتكم، وماذكرناه هو في الواقع جزء محدود من قائمة طويلة لما ارتكبه هذا الرجل من أخطاء وتعديات في ساحات عربية من مثل سورية والعراق والسودان ومصر واليمن وليبيا ولبنان، أو ما ارتكبه بحق العرب والمسلمين المواطنين في أميركا نفسها، فهل تبكون على غياب شخصية سياسية مجها الملايين من الأميركيين وسكان العالم وأظهر عشرات الكتاب وأخصائيو علم النفس والمفكرون الموضوعيون في العالم ما بها من تشوهات نفسية وسلوكية وفكرية بالغة السوء والسلبية، مما يمثل خطرا حقيقيا على الحياة السياسية والأمنية والبيئية العالمية؟

ان مراجعة لبعض ماكتب عن هذه الشخصية خلال الأربع سنوات الماضية تظهر أننا أمام شخصية نرجسية لم يتعاملوا مع مثلها من قبل، والمحللون السياسيون وصفوها بأنها شخصية ديماغوجية عدوانية متطرفة لا تهتم بالأعراف السياسية والبروتوكولية التي مورست عبر القرون.

وعندما تستشعر الخطر من امكانية الفشل في الانتخابات تلجأ الى اتهام الغير بالتزوير والسرقة في عد أصوات الناخبين. وهي شخصية تخلط الشخصي بالعام، تماما كما تفعل دكتاتوريات العالم الثالث، وبالتالي لم تتردد في التفاخر أمام الناخبين بأن صاحبها اشترى السياسيين وتجنب دفع الضرائب وتحايل في مشروعاته الخاصة.

ولذلك يخرج كل من كتبوا كل ذلك، وأكثر منه بكثير، باستنتاج مقلق وهو أنهم أمام أخطر رئاسة أميركية عرفها التاريخ الأميركي.

نعود لنسأل المتباكين: هل حقا أن ضمائركم وانسانيتكم وقيمكم الأخلاقية تقبل وتأمن لأن تحتل هكذا شخصية قيادة أهم وأقوى وأغني دولة في العالم، والتي لها بالتالي تأثيرها السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي على العالم كله بما فيه الوطن العربي؟

دعنا نوضح الصورة حتى لا تلتبس الأمور: ان الذين فرحوا بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة لم يكن في بالهم الانحياز لهذه الشخصية الأميركية أو ذاك الحزب الأميركي فهذا شأن يخص الشعب الأميركي، وانما ضرورة غياب تلك الشخصية القيادية الأميركية السابقة عن حياة العرب وعن مسرح العالم، بعد أن أظهرت أحداث وتصرفات وتويترات كثيرة أن أمة العرب وكثير من بلدان العالم كانوا يعيشون تحت كابوس مخيف مرعب خطر طيلة الأربع سنوات الماضية، وأن من حقهم أن يتنفسوا الصعداء.

