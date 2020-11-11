العرب بعد ترامب

آراء

لا بكاء على «اللبن المسكوب»، ولا مزيد من عض الأصابع بعد اليوم، خرج ترامب من النزال الشرس أمام أهدأ مرشح للبيت الأبيض، ودخلت المنطقة في حسابات لوغاريتمية معتبرة أن الحليف الجمهوري قد وافته الهزيمة، وأن المستقبل غير المدروس قد يأتي برياح لا تشتهيها السفن.

المؤسف أن العرب مازالوا يرتهنون برئيس هنا وآخر من هناك، وأن اعتمادهم على دونهم من أمم قد زج بهم في ذيل بقية الأمم.

يفوز ترامب أو يلقى ربه، يفوز بايدن أو يذهب مع الريح، لا يجب أن يصيبنا أحد منهم بالحزن أو بالفرح، بالشماتة أو بالتهليل والصهيل، بالأماني المتجددة، أو حتى بالفرص الضائعة.

يفوز ترامب أو لم يفز، ينتصر جو بايدن ويحتفي بالانتصار الديموقراطي المهيب أو يؤجل احتفاءه للعشرين من يناير، لابد وأن تكون لنا رؤيتنا، قواعدنا، منطلقاتنا، مصالحنا التي تربطها بمؤسسات ولا تعلقها في رقاب أشخاص، مصلحة العرب تاهت في مصالح آخرين، وأمنهم القومي اختلطت دماؤه مع اعتبارات واستراتيجيات أقوام مختلفين، لم يعد أمامنا بد من أن نبدأ في كل مرة من جديد، مع كل رئيس أميركي، أو سيناتور متقاعد، أو مسؤول عالمي مرموق، كأننا صفر في معادلة، أو رقم مهمل على يسار جميع الأرقام، أو طرف مهيض في عصا لم تكن لمن عصى الا في شعارات أيامنا الخوالي، وأضغاث أحلامنا اللامبالية.

لماذا حزن البعض منا لأن ترامب خيب الآمال فيه؟ ولماذا هلل البعض الآخر لأن بايدن قد يأتي «بالذئب من ذيله»، الى أمة العرب والمسلمين؟

الاجابات لن نعثر عليها مجددا في بطن الشاعر وأي شاعر، والحصيلة مثلما هي بعد كل انتخابات أخماسنا في أسداس، يا ترى يا هل ترى؟ ما هو موقف الرئيس الجديد من قضيتنا الفلسطينية الملقبة بالقضية الأم؟ ما هو موقف بايدن وذراعه اليمنى العفية كامالا هاريس من قضية الديموقراطية في بلادنا؟ هل ستعود حليمة لعادتها القديمة مثلما يقول المثل العربي الشائع القديم، وينحاز الديموقراطيون لمؤسسات المجتمع المدني داخل كل قطر عربي محاولين اختراق صفوف المؤسسة الرسمية ويحدث ما حدث فيما يطلق عليه مجازا بأحداث الربيع العربي؟ هل يقع بايدن وسيدته الثانية في حظائر أوباما ويبدأ في المساعدة على الإخلال بمفهوم الدولة في دول شرق أوسطية بعينها؟ أم أنه تعلم من الدرس الأوبامي في العديد من الملفات والعديد من القضايا والثوابت والمتغيرات الاقليمية الجديدة؟

بالتأكيد أيا كانت الاجابة عن أسئلة في غاية الخطورة والحساسية الا أننا لابد أن نعتمد على استراتيجية الفعل وليست ردة الفعل، لابد أن يكون لدينا تصور وثوابت تتفق وحاجات مجتمعاتنا، وترتبط بتاريخ علاقاتنا مع الغير حتى لو كان ترامب أو بايدن أو ما بعدهما، لابد مثلا ألا نتزحزح عن ثوابت قضايانا العادلة في السلام والحرية والعدالة الاجتماعية، وأن يكون لدينا تصور ثابت لما نتحدث عنه باستمرار وقلق منقطع النظير حول مفهوم أمننا القومي وأمننا المجتمعي، ديموقراطيتنا الخاصة جدا مقارنة بديموقراطية وحريات الآخرين، مفهوم الخطاب الديني لدى الغير وكيفية التعامل معه بحصافة وكياسة وحزم شيخ الأزهر الشريف قبل أيام مع وزير الخارجية الفرنسي ازاء الرسوم المسيئة للرسول الكريم، وما يرتبط بها من الارهاب المزعوم أو ردود الأفعال المنبوذة من أمة العرب والمسلمين.

أولوياتنا في النماء والاستغناء، في الاستدامة والاستعانة بالآخر المنتمي في مواجهة التقطع التسلسلي في موازين التعاطي مع قضايانا المصيرية وعلاقاتنا بالشرق والغرب وكيفية صياغة سياسة محاور عربية تتولى دول بعينها ملفا بعينه، حيث تتولى دول أخرى ملفات أخرى وهكذا.

وضع جامعة الدول العربية من الهامش الى المرتكز، ومن البشاشة الى فصاحة الحاكم بأمر الوطن، ومن التغافل الى التعاطي مع القضايا المحورية بمنتهى الجدية والانضباطية واحترام اتفاقاتنا الدولية.

كل ذلك لو وضعناه في الاعتبار، وكل ذلك لو تمكنّا من صهره داخل بوتقة اللحظة العربية المتوافقة مع أولوياتها الملحة، وقضاياها المتقدمة فان لن يخيفنا بايدن لو فاز أو تآمر أو انحرف بعيدا عن تيار لصالح تيار مختلف، ولن يحزننا ترامب لو خرج من البيت الأبيض بلا عودة حيث إننا سنعرف حينئذٍ أن أهل مكة أدرى بشعابها وأنه لا يحك جلدك مثل ظفرك، لا ترامب ولا بايدن ولا يحزنون، طالما أننا نعرف من أين نبدأ والى أين نتجه، وماذا نحن فاعلون؟

