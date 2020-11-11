12 خطوة لتوظيف الكويتيين

آراء

الانتخابات على الابواب والتشكيل الحكومي الجديد بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.. ومع افتتاح دور الانعقاد الجديد الحكومة مطالبة بتقديم خطة عمل ويراقبها المجلس بالتنفيذ.

وبعد أزمة «كورونا» الاحتياجات اختلفت ليس فقط في الكويت بالعالم كله..

إذا مانحتاجه للخطة القادمة ونوع الأولويات المطلوبة والاستفادة من درس «كورونا» والأهم من الخطة القادمة انها لا تزيد على ميزانية الدولة وتجعل المواطن والقطاع الخاص شريكيين أساسيايين بهذه الخطة من دون كلفة على خزينة الدولة وتعيد على المواطن.. بالفائدة المادية وتحسين دخل المواطن.. والأهم لكل بيت هو خلق وظائف للخريجين في مختلف التخصصات:

‏‏1- إنشاء شركة مواشي ثانية.

‏2- إنشاء شركة مطاحن ثانية.

3- إنشاء شركة اتصالات رابعة.

4- إنشاء مؤسسة تأمينات ثانية.

5- إنشاء مؤسسة العمل التعاوني وتكون الجمعيات التعاونية عبارة عن كيانات تجارية تتبع مؤسسة العمل التعاوني ويكون لها معهد للتدريب على العمل التعاوني.

‏6- إنشاء بنك التعاونيات يتم إيداع اموال الجمعيات فيه وتستثمر في المجال التعاوني ويخلق فرصاً للمساهمين.

7- إنشاء بنك النفط والغاز يتم إيداع اموال القطاع النفطي فيه مع إمكانية زيادة رأس المال للمشاريع الحيوية في القطاع النفطي.

8- إنشاء مدينة الكويت السياحية في جزيرة فيلكا ودعوة الشركات العالمية للاستثمار.

‏9- إنشاء شركة المستشفيات للوافدين في جميع المحافظات والاستفادة من وجود أكثر من 3 ملايين مقيم من خلال التأمين الصحي المنظم والذي يكفل لهم علاجاً ورعاية ممتازة.

10- إنشاء منطقة حرة تجارية في الحدود الشمالية وتكون محطة نقل واستقبال البضائع من أوروبا وآسيا.

11- إنشاء مدينة الانتاج الاعلامي للاعمال الفنية والمسارح.

12- إنشاء المجمع الصحافي والإعلامي ويكون مركزا للصحف الورقية والإلكترونية ومركزا للمؤتمرات والقنوات الإعلامية واستقطاب العدد الاكبر من القنوات العالمية.

جميع ما ذكر لن تتحملة ميزانية الدولة سوف يكون اكتتاباً عاماً وللمواطنين النصيب الاكبر مع شراكة مؤسسة التأمينات الاجتماعية

بهذه المشاريع نستطيع ان نخلق فرصاً وظيفية للخريجين والمتقاعدين وتحسين دخل الفرد من خلال الارباح السنوية بالإضافة إلى ان جميع هذه المشاريع مرتبطة ارتباطاً مباشراً مع المواطن واحتياجاته الاساسية من مواد غذائية واستهلاكية وتمويلية ولا تحتاج اراضي كبيرة ومساحات.. كل ماهو مطلوب توقيت زمني محدد للطرح والتشغيل، والتعاون لإجل الوطن و المواطن للنهوض بالكويت.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه

