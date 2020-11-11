آراء

يتأثر معظمنا حين يكتشف حقيقة الواقع المحيط فيه والسبب اعتقاده بأن الطموح هو من يتحقق دائماً، ولكي نفرق بين الطموح والواقع وجب معرفة الفرق بينهما بوضوح فالطموح يعرف بأنه هو الهدف الذي يريد شخص معين القيام بتحقيقه من خلال حياته وعلى جميع الأصعدة، أما الواقع يعرف أنه ما يحيط بالانسان والجماعة من حال ومجال وعصر.

ان الأمثلة كثيرة على تأثر البعض من عدم تحقيق طموحه فمثلاً نرى الموظف المميز يشعر بالاحباط والضجر من واقع العمل الاداري الذي يعمل به، فحين يكون موظفاً متميزاً ومجتهداً ولا يتحصل على تقدير يوازي الجهد الذي قام به يتضح هنا اعتماده على طموحه أكبر من واقعه، كذلك نرى التلميذ يشعر بانكسار الهمة حين يرى نتائج تحصيله العلمي ليست كما توقعها وذلك لاعتماده على طموحه أكثر من فهمه للمعلومات التي تلقاها.

كما أن هناك أمثلة عكس ما ذكرت أيضا بحيث نجد ان بعض الموظفين حين اكتشافهم حقيقة التقدير الذي تلقاه أو عدم ترقيته أو انتهاء طموحهم الوظيفي يثابرون لتعديل واقع عملهم، كما أن بعض التلاميذ نجد الهمة لديهم بعد اكتشاف نتائج تحصيلهم العلمي المخيبه لطموحهم لاتقل انما تزيد.

والفرق بين المثالين هو قناعة الشخص بقدر الله ومن ثم بقدراته فنرى أن الموظف الذي شعر بالاحباط والضجر والتلميذ الذي انكسرت همته اعتمدا على طموحهما فقط بعكس الموظف المثابر والتلميذ الذي زادت همته فإنهما يوازنان ما بين الطموح والواقع المحيط.

ختاماً قال تعالى في محكم كتابه {وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور} سورة فاطر (34) لذا يجب على الانسان المؤمن بالله عز وجل عدم اليأس والمثابرة والنظر للأمام حتى لاتتأثر حياته بمختلف مجالاتها واحتساب الأجر بما واجه.

