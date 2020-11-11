قبل أن يرحل الـ «كورونا»!

الاخيرة

لا يمكن القبول بمبدأ أن يشل العالم، وتتكبد دوله خسائر غير مسبوقة بالتاريخ بسبب فيروس الكورونا، لتسجل بعد ذلك تلك الجريمة الشنعاء ضد مجهول، مما يمهد لتكرارها مستقبلاً مع فيروس جديد أكثر شراسة من فيروس الـكورونا، ولربما بضحايا يفوقون كثيراً الضحايا الحاليين.

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كذلك لا أحد يفهم لماذا لم تضع منظمة الصحة العالمية لائحة «Check List» إرشادية للدول والمدن لكيفية التعامل مع الإصابة الأولى لفيروس متطور جديد، تشمل الاغلاق التام والفوري للمدينة المعنية، وعزلها بالكامل عن العالم حتى يقضى تماماً على الوباء، فمهما كانت كلفة عزل المدينة وإغلاق مدارسها ومقار عملها والمطارات والقطارات.. إلخ تظل أقل كلفة بكثير من إبقائها مفتوحة، وانتقال الوباء من المدينة للعالم أجمع، للعلم حتى هذه اللحظة لم تصدر منظمة الصحة العالمية لائحة إرشادات لكيفية التعامل مع الفيروسات المتطورة، ومن ثم فأي فيروس جديد سيظهر مستقبلاً سينتشر بالعالم تماماً كما انتشر الـكورونا، وقد يكون أكثر ضرراً وقتلاً من الفيروس الحالي.

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آخر محطة:

1 - من الغرائب أن منظمة الصحة العالمية أوصت مع بدء انتشار الـكورونا بعدم جدوى لبس الكمامات، وقد صدقتها إدارتنا الصحية فسحبت ملايين الكمامات من الأسواق، لهذا كانت الإصابات إبان الحظر أكثر من الإصابات بعده عندما توفرات الكمامات للجميع.. ويا لها من غلطة!

2 - عزل المدن المصابة بالأوبئة ومنع الدخول لها أو الخروج منها مبدأ إسلامي معروف، تم العمل به منذ 1400 عام، ولم تعلم أو تعمل به منظمة الصحة العالمية.. عجبي!

