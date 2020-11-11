«نكوص» وبائي يضرب أطفال العالم بسبب «كورونا»

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حذرت تقارير حكومية بريطانية من حالة نكوص «وبائية» كارثية على المستويات التعليمية والاجتماعية تحيق بالاطفال نتيجة لاجراءات الاغلاق والحجر الصحي المرتبطة بتفشي وباء «كورونا» مشيرة على وجه الخصوص الى تدهور ملحوظ في المهارات الأساسية والبسيطة اللازمة للحياة ناتج اساسا عن انقطاعهم عن المدارس ودور الحضانة.

وبحسب مكتب «المعايير التعليمية وخدمات الأطفال» في بريطانيا فان الأطفال يعتبرون من الفئات الأكثر تضررا من جراء الاغلاق بسبب جائحة «كورونا» اذ لوحظ لديهم تراجع في عدد من المهارات الأساسية، مثل استخدام الشوكة والسكين. وقالت «هيئة مراقبة التعليم» الحكومية البريطانية ان الأطفال اصبحوا يعانون تأخرا في الرياضيات، بينما يحتاج بعضهم الى محو للأمية، في حين تحدث مديرو مدارس عن زيادة في معدلات ايذاء التلاميذ الأكبر سنا لأنفسهم، او معاناتهم اضطرابات في الأكل.

وقالت كبيرة مفتشي مكتب «المعايير التعليمية» اماندا سبيلمان «لقد بدأنا الآن اغلاقا وطنيا ثانيا. هذه المرة، على الأقل، ستظل المدارس والكليات ودور الحضانة مفتوحة. هذه اخبار جيدة جدا بالفعل». وأضافت في تصريح لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية «سيظهر تأثير اغلاق المدارس في الصيف لبعض الوقت، ليس فقط فيما يتعلق بالتعليم لكن بطرق اخرى تؤثر بها على حياة الشباب».

وتستند التقارير عن آثار الوباء الى اكثر من 900 زيارة لمقدمي خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية في جميع انحاء انكلترا، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين. وتشير الى ان بعض الأطفال المدربين على استخدام المرحاض، قد عادوا الى سلوكيات السنوات الأولى خلال فترة الاغلاق، من خلال استخدام الحفاضات. ووجد المفتشون ان تجارب بعض الأطفال خلال فترة الاغلاق لم تتأثر، حيث استطاعوا التأقلم بشكل جيد بدعم اسري ورعاية من الآباء.

وقالت مستشارة العلاقات العامة جيما بيربيك، انها اضطرت لتعليم ابنها لويس البالغ من العمر 11 عاما، كيفية تكوين صداقات مرة اخرى. وأضافت «ابني انقطع عن الناس لفترة طويلة، وأثر ذلك على قدرته على التواصل الاجتماعي. كان علينا ان نشرح له طريقة التحدث الى اشخاص جدد وتكوين صداقات».

