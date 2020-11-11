واحد من كل 5 متعافين يُصاب بمرض نفسي

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قال اطباء نفسيون ان المتعافين من فيروس «كورونا» هم اكثر عرضة للاصابة بأمراض نفسية، بعدما خلصت دراسة موسعة الى ان 20 في المئة من المصابين جرى تشخيص اصابتهم باضطراب نفسي في غضون 90 يوما.

وكان القلق والاكتئاب والأرق اكثر شيوعا بين مرضى «كورونا» المتعافين والذين اصيبوا بمشاكل نفسية، وفي الدراسة وجد الباحثون ايضا مخاطر اعلى بشكل ملحوظ للاصابة بالخرف.

وقال بول هاريسون استاذ الطب النفسي في جامعة اوكسفورد في بريطانيا ان الناس كانوا يشعرون بالقلق من ان يصبح الناجون من «كورونا» اكثر عرضة للاصابة بأمراض نفسية، والنتائج تظهر ان هذا الأمر مرجح.

وأضاف هاريسون ان الأطباء والعلماء في جميع انحاء العالم بحاجة ماسة الى تحري الأسباب وتحديد علاجات جديدة للأمراض النفسية بعد كورونا، ويجب ان تكون الطواقم الطبية جاهزة لتقديم الرعاية. ونشرت الدراسة في دورية لانسيت للطب النفسي، وحللت السجلات الصحية الالكترونية لـ 62 الف مصاب في الولايات المتحدة.

وفي الأشهر الثلاثة التي اعقبت الكشف عن ايجابية الاصابة بـ»كورونا»، تعرض واحد من كل خمسة متعافين للمرة الأولى للقلق او الاكتئاب او الأرق.

وقال الباحثون ان هذا يمثل نحو الضعف مقارنة بمجموعات اخرى من المرضى في نفس الفترة.

وقال خبراء في الصحة النفسية لم يشاركوا بشكل مباشر في الدراسة ان نتائجها تعزز الأدلة المتزايدة على ان «كورونا» يمكن ان يؤثر على الدماغ والعقل مما يزيد من خطر الاصابة بمجموعة من الأمراض النفسية.

وقال مايكل بلومفيلد استشاري الطب النفسي في كلية لندن الجامعية ان هذا على الأرجح بسبب مجموعة من الضغوط النفسية المرتبطة بهذا الوباء على وجه التحديد وبالآثار الجسدية للمرض.

