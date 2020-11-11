اجتماعات حكومية مرتقبة مع «الخاص» لتوسيع الشراكة

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار» عن أن اجتماعات حكومية مكثفة، من المتوقع أن تشهدها الأيام القليلة المقبلة، مع قيادات القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف تحريك عجلة المشاريع المؤجلة، والتي تواجه ركودا بسبب شح السيولة وغياب القدرة على الانجاز.

ولفتت المصادر الى أن التوجه الحكومي يستهدف تواجد القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية كونه الأكثر قدرة على الانجاز وتمويل المشاريع التنموية المؤجلة. وأشارت المصادر الى أن تلك الاجتماعات ستشهد وضع آليات محددة من شأنها رفع مساهمة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وفتح آفاقا كبيرة أمامه للعمل والانجاز في المشاريع التنموية المختلفة. وأفادت أن أصحاب المشروعات من رجال أعمال ومستثمرين يعانون بسبب توطن البيروقراطية في العديد من الجهات وغياب اتخاذ قرارات فاعلة قادرة على تلبية احتياجات وطموحات المستثمرين في العديد من القطاعات. وبينت أنه سيتم وضع الآليات والتصورات التي تعزز وتساعد الحكومة في تحقيق استراتيجيتها الرامية لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط وما تسببه تذبذبات أسعاره من تأثير كبير على المشاريع التنموية التي تقرها الحكومة. وشددت المصادر على أن الحكومة بصدد اعداد تصور متكامل لكيفية تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص للعمل داخل الكويت وبما يحقق طموحاتهم وتوظيف قدراتهم التي يتمتعون بها. وقالت ان عين الحكومة على جذب وتشجيع الاستثمارات تتركز على خلق المزيد من الفرص أمام العمالة الوطنية وتوطين التكنولوجيا واختيار قطاعات لا يتواجد مثيل لها في واقع البيئة الاقتصادية والسعي نحو زيادة القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية في الاقتصاد.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تستهدف من وراء التكامل مع القطاع الخاص تخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة عبر ايجاد وسائل تمويل أخرى للمشاريع التنموية المدرجة في خططها التنموية المختلفة وبما ينعكس ايجابا على القطاع الخاص والاقتصاد ككل.

وتعاني الكويت منذ بداية العام المالي الحالي من عجز مزمن في سيولة الاحتياطي العام لديها، والذي أثر على جميع التحركات الحكومية الرامية لسد العجز وتمويل المشاريع التنموية المؤجلة والتي قطعت شوطا كبيرا في أدائها.

