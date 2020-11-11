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مال وأعمال

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بدر الخرافي: 5.5 ملايين دينار صافي أرباح «الكابلات»


أعلن المهندس بدر ناصر الخرافي رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية نتائجها لفترة تسعة الأشهر من العام الحالي (2020) مسجلة ارتفاعاً ملحوظ وبنسبة 25% في أرباحها الصافية حيث بلغت حوالي 5.5 ملايين دينار لفترة تسعة الأشهر من العام الحالي (2020).
وبلغت ربحية سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية 26.2 فلساً مقارنة مع صافي ربح بلغ 4.4 ملايين دينار وبربحية 20.9 فلساً للسهم لنفس الفترة من العام السابق.
وجاء هذا الارتفاع في صافي الأرباح نتيجة نمو المبيعات للشركة بنسبة 25% حيث ارتفعت الى حوالي 57.4 مليون دينار لفترة تسعة الأشهر من العام الحالي مقارنة بـ 45.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق


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