13.3 مليون دينار دعم المواد الإنشائية

مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة انها انفقت 13.3 مليون دينار على دعم المواد التموينية والانشائية في أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي ان الاحصائية الأخيرة للفترة المذكورة أظهرت أن هذا المبلغ تم صرفه على دعم المواد التموينية الغذائية والانشائية.

وأفادت بأن اجمالي ما تم انفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية اضافة الى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 10.2 ملايين دينار، مبينة انها اكثر المواد المدعومة كلفة خلال الفترة المشمولة بالاحصائية. وأضافت ان ما تم انفاقه على دعم حليب ومغذيات الاطفال بأنواعها المختلفة قدر بحوالي 376.9 الف دينار انفقت على 16 صنفا من تلك المواد، في حين ان دعم المواد الانشائية كلف الوزارة في الفترة ذاتها حوالي 3ملايين دينار.

يذكر ان عدد المسجلين في كشوف ادارة التموين وفق آخر احصائيات وزارة التجارة بلغ مليونين و165 ألفا و43 فردا من مستفيدي البطاقة التموينية في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي اصدرتها الوزارة لهم 239 الفا و870 بطاقة.

