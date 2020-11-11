صناعة الفنادق المتضررة.. قد لا تتعافى قبل 2023

مال وأعمال

(CNN) - حتى اذا توفر لقاح لفيروس كورونا في العام المقبل، لا يزال أمام قطاع الضيافة المتضرر العديد من سنوات التعافي. وقالت وكالة S&P غلوبال ريتنغز في تقرير جديد انه «من غير المحتمل حدوث انتعاش قوي» حتى العام 2023، وهذا يعتمد على توفر لقاح على نطاق واسع في النصف الثاني من العام 2021. وقد أدى فيروس كورونا الى خفض الطلب على السفر هذا العام وتسببت عمليات الاغلاق بشلل في المدن وخفض الطلب على السفر للعمل والترفيه معا. وفي احصائية مقلقة لشركات الفنادق، انخفضت الايرادات السنوية لكل غرفة متاحة، والتي تُعد مقياسا تتم مراقبته عن كثب لقياس صحة الفنادق، بنسبة 50? في العام 2020. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تنتعش الايرادات قليلا في العام 2021، لكنها ستبقى أقل بنسبة 20? أو 30? مقارنة بالعام 2019. ولا يُتوقع التعافي الكامل لمستويات ما قبل فيروس كورونا لسنوات قليلة أخرى. وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفات حوالي 75? من جميع شركات الضيافة الأميركية المصنفة منذ أبريل.