15 مليار دينار إجمالي الأصول الاحتياطية للكويت

مال وأعمال

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت 14.65 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بحوالي 11.77 ملياراً للشهر نفسه من 2019 ، بارتفاع سنوي قدره 24.6 في المئة.

وكشفت بيانات حكومية رسمية صادرة عن بيانات بنك الكويت المركزي تسجيل القروض الاستهلاكية والمقسطة ارتفاعاً سنوياً قدره مليار دينار في نهاية سبتمبر 2020 ، حيث بلغ إجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة 14.1 ملياراً مقابل 13.1 ملياراً للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أن التسهيلات المقدمة للقطاع العقاري بلغت 9.1 مليارات بزيادة قدرها 500 مليون دينار مقارنة حوالي 8.6 مليارات بنهاية سبتمبر من 2019.

ووفق البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر، فإن مجموع العملة والودائع شهدت ارتفاعاً قدره مليارا دينار على أساس سنوي من مستوى 11 ملياراً في سبتمبر 2019 إلى 13.8 ملياراً بنهاية سبتمبر من العام الحالي. وتشير البيانات إلى الأصول الاحتياطية الرسمية لا تشمل الأصول الخارجية للصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح «المركزي» أن قيمة ما أنفقته الكويت في 3 أشهر بلغ 5.4 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، موزعة على أجهزة نقاط البيع بواقع 2.7 مليارات و2.6 مليار لأجهزة السحب الآلي.

وأوضحت البيانات أن اجمالي موجودات بنك الكويت المركزي ارتفعت بواقع 2.6 مليار بالغاً 13.96 ملياراً مقابل 11.3 ملياراً.

