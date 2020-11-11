الصقر: سنبحث تحديات الصرافة المحلية

مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر عبدالله الملا رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة، جهاد محمد التقي، كما حضر اللقاء رباح الرباح مدير عام الغرفة.

وأشاد الصقر بالدور الذي يقوم به الاتحاد لتنمية وتطوير قطاع الصرافة باستخدام أفضل الإمكانيات والخبرات المتاحة لنشر الوعي بأعمال الصرافة وفق متطلبات وأهداف السوق المالي في الكويت، وكذلك إجراء البحوث والدراسات الخاصة في أعمال الصرافة وإصدار النشرات، مشيداً بالتعاون المستمر بين الغرفة والاتحاد لعديد من القضايا التي تهم قطاع الأعمال.

ومن جانبه عبر الملا عن خالص تقدير الاتحاد للجهود التي تقوم بها الغرفة من أجل دعم الشركات في مختلف القطاعات، مبيناً ان شركات الصرافة العاملة بالكويت هي 38 شركة خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مشيراً أن هذا القطاع يواجه تحدٍ صعب بالوقت الراهن والذي يتمثل في رفض العديد من البنوك العاملة في الكويت فتح حسابات جديدة أو استمرار علاقة العمل مع تلك الشركات دون إبداء أسباب، مؤكداً أن الحساب البنكي للشركة هو أساس التعاملات لأي شركة صرافة مضيفاً أن هذا التحدي يمثل مشكلة جوهرية لقطاع شركات الصرافة بالكويت، حيث سيؤدي هذا القرار إلى عدم إمكانية قيام هذه الشركات بإجراء التحويلات المالية التي لا غنى عنها سواء للمواطنين أو المقيمين على حدٍ سواء، وأضاف أن قطاع الصرافة يواجه أخيراً قرارات نتج عنها تحديات جديدة تهدد استمرار القطاع بالكامل ما يؤثر على بيئة الأعمال والتوجهات المستقبلية نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي دولي وذلك لارتباط أعمال الصرافة بحرية تدفق الأموال.

وقد أكد الصقر أن الغرفة ستقوم ببحث هذا الموضوع الذي سيؤثر بلاشك على هذا القطاع المهم، حيث ستقوم بمخاطبة الجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة لذلك.

