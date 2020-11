«Qualitynet» أصبحت «solutions by stc»

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة لشركتها التابعة «كواليتي نت»، لتصبح solutions by stc، ذراع الشركة المتخصص في توفير حلول قطاع الأعمال المتكاملة تحت سقف واحد للمرة الأولى على الإطلاق.

وأضافت الشركة في بيان لها، ان استراتيجية stc الحالية «AHEAD» تقوم على تعزيز خدمة قطاع الأعمال، عبر توفير حلول الاتصالات المتميزة بالتعاون مع شركاؤنا الاستراتيجيين وشركاتنا الزميلة والتابعة المتخصصة وذات الخبرة الممتدة في القطاع.

ومن جهته، علق المهندس مزيد بن ناصر الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية stc ، في هذه المناسبة قائلاً : «تأتي هذه الخطوة في إطار رحلتنا من أجل تعزيز الحلول المقدمة من قبل stc، حيث شهد عام 2019 إتمام الاستحواذ الكامل على شركة كواليتي نت التي تأسست عام 1998، والتي تعد بدورها إحدى الصفقات التاريخية في مسيرة الشركة، وذلك في سبيل الجمع بين نقاط القوة لشركتين قويتين، بما يمهد الطريق لتمكين العملاء من الأفراد والشركات على تحقيق أهدافهم المرجوة. وهي تعتبر المزود الأول لخدمات الإنترنت وخدمات البيانات والمؤسسات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت، إضافةً إلى امتلاكها لرؤية مستدامة تمكن العملاء برؤية مستقبلية وإمكانات عالمية.»

ولفت الحربي الى أن الخطوات التي تتخذها stc نحو تمكين التحول الرقمي لتعزيز دورها الاستراتيجي في دعم الأعمال، تأتي انسجاماً مع رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي. كما أشاد الحربي إلى إدراك stc دورها في تحقيق مساهمة فعالة في عالم الاتصالات، حيث تسعى جاهدة للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية بشتى الوسائل الممكنة».

وأضاف الحربي: «بنظرة مستقبلية، نسعى دوماً لأن نحافظ على موقعنا الريادي في توفير حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقاً لأعلى المعايير والممارسات العالمية. وسنواصل تقديم الحلول المبتكرة التي تسهم في معالجة التحديات التي تواجه الأعمال، باعتبار الابتكار هو مصدر قوتنا. وانطلاقاً من إيماننا بدورنا الحيوي في هذا القطاع، سنقوم باستغلال نقاط قوتنا إضافةً إلى تقديم الحلول المخصصة بوقت قياسي يسمح لعملائنا بتحقيق العائد المرجو من الاستثمار».

حلول قطاع الأعمال

ومن جهة أخرى، قال محمد نزار النصف الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc : «كل شيء أصبح جاهزاً لإعادة تعريف تجربة خدمات الاتصال الثابتة والمتنقلة بإمكانات غير محدودة وخدمات مخصصة. كما مكننا الفهم المتعمق لاحتياجات العملاء من التربع في موقع الريادة الإقليمية من خلال توفير خدمات الاتصال الشاملة محليا وإقليميا وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تلبي احتياجات عملائنا».

وأضاف النصف: «نفتخر بقدراتنا المتعددة، في تمكين أصحاب الأعمال على الصعيدين المحلي والاقليمي. ولن نألو جهداً في سبيل تقديم الحلول المناسبة التي تخدم مختلف قطاعات الأعمال إضافةً إلى الارتكاز على استخدام قدرات الشركات الزميلة والتابعة إلى جانب قدرات المجموعة».

وتابع النصف: «وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة solutions by stc الشاملة لتقديم حلول الاتصال وحلول تكنولوجيا المعلومات ذات المستوى العالمي تحت سقف واحد، ما يمهد الطريق للتحول الرقمي لمشهد الأعمال، حيث تشمل تلك الخدمات الحلول المرتبطة بمجال الاتصال والخدمات الثابتة والمتنقلة أو5G اللاسلكية إلى جانب تكنولوجيا 5G وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنترنت الأشياء وأحدث خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات.»

اختتم قائلا: «ومن خلال هذا الاستحواذ، قمنا بجمع أفضل الكوادر البشرية مدعومة بأفضل الأنظمة وأحدث تكنولوجيا الاتصالات لنقدم حلولًا لا مثيل لها، حيث استطعنا من التقدم بسرعة من كوننا مجرد مزود لخدمة الإنترنت الثابت لنصبح شركة رائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنترنت الأشياء».