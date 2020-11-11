«الأسواق» استعرضت مراحل تطوير التداولات

مال وأعمال

نظم سيتي بنك Citi Bank بالتنسيق مع هيئة أسواق المال لقاء خاصاً مع المستثمرين الأجانب من خلال وسائل التواصل الإلكتروني ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع المؤسسات العالمية والمستثمرين الأجانب تمهيداً لتنفيذ ترقية MSCI إلى الأسواق الناشئة وذلك مع اقتراب موعد إعلان دخول أسهم شركات السوق الكويتي من ضمن مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، وانطلاقاً من الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة في تطوير ورفع كفاءة سوق الأوراق المالية في الكويت.

وقد أدار اللقاء نيكولاس ويلز – رئيس المبيعات وتداول الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – Citi Bank دبي، ومثّل جانب الهيئة كل من خالد السهلي – مدير دائرة التداول، و مشاعل النفيسي –إدارة تنظيم الأسواق، وشارك في اللقاء شركة بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، و MSCI، و Citi Bank.

هذا وقد قامت الهيئة باستعراض مراحل تطوير سوق المال التي أشرفت الهيئة على تنفيذها، وكان أبرزها برنامج تطوير السوق والمراحل التي مر بها المشروع وبيان آخر مستجدات البرنامج وخططه المستقبلية، كما تم استعراض دور الهيئة في الإشراف على تنفيذ الخطوات والاستعدادات اللازمة لترقية الكويت ضمن مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة والمرتقبة في نهاية الشهر الحالي والتي تقوم بها شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة والأطراف المشاركة في السوق، وقد تم تنفيذ عدة اختبارات موسعة للسوق (Market Wide Test -MWT) منذ بداية هذا العام وذلك لضمان كفاءة وجاهزية الأنظمة التقنية للأطراف المعنية مع تقديم خدمة حساب التخصيص والتي دخلت حيز التنفيذ في 8 نوفمبر 2020. وأعقب هذا اللقاء جلسة خاصة للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات.

