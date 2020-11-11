«بوبيان» وقَّع اتفاقية شراكة مع تطبيق «درسني»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية شراكة مع تطبيق درسني، احد مشاريع شركة درس التعليمية، وذلك بهدف مساعدة الطلاب من الصف التاسع إلى الثاني عشر على مواصلة تحصيلهم العلمي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التى صاحبت انتشار فيروس كورونا المستجد والتحول إلى التعليم عن بعد.

ووقع اتفاقية الشراكة من بنك بوبيان المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبه صالح البسام ومن تطبيق درسني رئيس قسم التكنولوجيا عمر المدني خلال لقاء حضره عدد من مسؤولي البنك والتطبيق.

وقال البسام تعليقاً على هذه الاتفاقية إن هدف بوبيان من الدخول في شراكات استراتيجية مع العديد من التطبيقات المعروفة في الفترة الأخيرة إنما يهدف إلى منح عملاء البنك المزيد من الخيارات والحصول على خدمات ومنتجات مميزة مشيراً الى أن التطورات التى شهدها العالم في السنوات الأخيرة دفعت بوبيان للاستثمار أكثر في الخدمات المصرفية الرقمية خاصة مع ارتباطها بالشباب.

واضاف ان تطبيق درسني يعتبر من التطبيقات الذكية المميزة كونه يسد واحدة من أهم احتياجات ابنائنا التي تتعلق بالتحصيل العلمي في مرحلة هامة من حياتهم وهي مرحلة الدراسة المدرسية خاصة في المرحلة الثانوية التي تعتبر مرحلة مفصلية للطلاب.

من جانبها قالت الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة درس التعليمية وتطبيق درسني نور بودي ان نجاح التطبيق كان بمثابة الباب الكبير الذي دخلت من خلاله شركة درس إلى عالم تكنولوجيا التعليم، ويعتبر أول وأكبر منصة إلكترونية في العالم العربي توفر خدمات تعليمية متكاملة تم تصميمها بحسب مناهج المدارس العربية، بالإضافة إلى تمكين الطلاب من التواصل مع مدرسين معتمدين وذوي خبرة كبيرة في غضون 60 ثانية فقط، والاستفادة من مسارات تعليمية تنظم الأداء الدراسي عبر الفيديوهات والاختبارات، وغيرها من الخصائص والميزات التحفيزية.

من جانبه نوه رئيس قسم التكنولوجيا في شركة درس وتطبيق درسني عمر المدني بالجهود الكبيرة التي يقوم بها بنك بوبيان من حيث تطوير الخدمات الإلكترونية المصرفية، مواكبةً للتحول الرقمي في مختلف قطاعات الأعمال حول العالم.

وأضاف المدني «اننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع بوبيان والتي تدعم جهودنا لتطوير قطاع التعليم في الكويت ودول الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل وباء «كوفيد-19»، وأكد المدني «بأننا نعمل على تطوير حلول جديدة تناسب احتياجات الطلاب والمدرسين، كما سنكون على موعد قريباً جدا لتدشين حلول تكنولوجية جديدة للمؤسسات التعليمية سواءً مراكز التعليم المبكر (الحضانات) او المدارس او الجامعات ايضا».

