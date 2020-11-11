الاقتصاد الكويتي يتنفس الصعداء

مال وأعمال

أكد خبراء ان الاقتصاد الكويتي بدأ في تنفس الصعداء مع اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والذي سيسهم في تعزيز حالة التفاؤل في الأسواق ودورات العجلة الاقتصادية بعد اشهر من تراجع حاد في الانتاج والاسعار بفعل الجائحة.

واشار خبراء في تصريحات خاصة لـ «النهار» الى انه من المتوقع ان تبدأ السيولة و الاستثمارات المترددة في العودة للعمل مرة أخرى في شرايين الاقتصاد الراكدة ما سيساهم في انتعاش جميع القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها البورصة التي شهدت ضغوطاً نوعية خلال الجلسات السابقة وبدأت في الارتفاع مع توقعات اعلان ترقية البورصة في الاسواق الناشئة نهاية هذا الشهر .

وقال خبراء انه من المتوقع ان يبلغ برميل النفط 45 دولاراً بنهاية العام الحالي مع عودة الحيار الاقتصادية في العالم وانحسار عمليات الاغلاق الاقتصادي والمجتمعي خلال الفترات السابقة خاصة مع اعلان عدد من الشركات الاخرى اقترابها من الاعلان عن الفاكسين الجديد لعلاج الفيروس سواء في الولايات المتحدة او الصين او بريطانيا او الصين .

واشاروا الى ان المستفيد الاكبر الذي ستعود له الحياة هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستبدأ في العمل تدريجياً وسيفتح معها ابواب الرزق امام عشرات الآلاف من العمالة الوطنية والوافدة .

وشدد الخبراء على ان اكتشاف اللقاح سيساهم في اختفاء لغة التخويف بعودة الحظر الجزئي أو الكلي من قاموس الحكومة خلال الايام المقبلة .

وفيما يلي اراء الاقتصاديين والخبراء:-

في البداية، أشار وزير الدولة لشؤون التخطيط الأسبق عبد الوهاب الهارون إلى أن الإعلان عن لقاح فيروس كورونا بعد معاناة عالمية سينعكس إيجاباً على السوق الكويتي من خلال عودة المستثمرين إلى العمل وبقوة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد أن كان التردد هو سيد الموقف خلال الفترات الماضية.

وبين الهارون أن الإعلان عن اللقاح والمضي قدماً في استخدامه تجارياً سيزيل حالة الغموض التي عايشها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، وسيدفع بعجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى بعد الجمود الذي شهدته منذ تفشي الوباء بداية مارس الماضي وحتى الآن.

وأبدى الهارون تفاؤله بالعودة السريعة للانتعاش الاقتصادي وتحريك المياه الراكدة في المشاريع التنموية التي تأثرت بشح السيولة وتراجع أسعار النفط.

وقال إن فيروس كورونا أثر بالسلب على كل دول العالم وتحديداً الدول الأوروبية وأميركا وظهرت لديهم حالات وفيات تعد الأكبر عالمياً، ما دفع الاقتصاد العالمي للدخول وبعنف في دوامة ركود اقتصادي حادة.

ارتفاعات الطلب

الخبير النفطي كامل الحرمي أوضح بدوره أن ما يحدث لأسعار النفط وأسواق المال العالمية ما هي إلا ارتفاعات «مؤقتة»، بعدها سيعاود النفط النزول مرة أخرى بسبب انخفاض الطلب مقابل ارتفاع الفوائض، لافتاً أن الطلب لن يشهد ارتفاعاً إلا خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وبين الحرمي أن الأسعار ستدور حول 45 دولاراً للبرميل بنهاية العام الحالي، دون أن تشهد زيادات ملموسة عن هذا الحاجز بسبب غياب الزيادة المطلوبة في جانب الطلب.

وأشار إلى أن النفط الكويتي سيستقر عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، لافتاً أن صافي ما يدخل إلى الميزانية لا يتعدى 35 دولاراً فقط بعد خصم التكاليف وهو ما يعني أن هناك فجوة بين سعر التعادل البالغ 80 دولاراً والسعر الفعلي بحدود 45 دولاراً للبرميل تمثل العجز الفعلي المرتقب في ميزانية 2020/2021.

واستدرك الحرمي بالقول إن الحل يكمن في تنوع مصادر الدخل وإيجاد بديل للنفط وليس البحث عن ارتفاعات أو انخفاضات أسعار النفط، في ظل توجهات عالمية متزايدة نحو الاستخدام المكثف للطاقة المتجددة.

تخفيف الحظر

ومن ناحيته، قال الخبير النفطي محمد الشطي إلى أن من يقول بأن هناك فقاعة سعرية في أسعار النفط لديه مبرره القائم على غياب اللقاح بشكل ملموس؟، لافتاً أن الإعلان عن اللقاح في حال جديته سيعني بلا شك تخفيف الحظر الاقتصادي وإجراءات العزل، وهو ما سينعكس ايجاباً على جميع القطاعات الاقتصادية وبالتالي تعزيز مستويات الطلب على النفط والتي ستنعكس إيجاباً في النهاية على مستويات الأسعار.

وبين الشطي أنه مع الإعلان عن التوافق بين دول «أوبك +» حول تمديد اتفاق خفض الانتاج سيكون له انعكاس ايجابي على مستويات الطلب والتخفيف من المعروض. وتوقع الشطي بلوغ النفط لمستويات 45 دولاراً بنهاية العام الحالي.

استقرار الأسعار

الخبير النفطي د. عبد السميع بهبهاني، أشار إلى أن الأسعار ستشهد استقراراً بين 40 إلى 45 دولاراً لبرميل النفط وإن الإعلان عن اللقاح سيخفف من آثار الحظر الذي تفرضه الحكومات بسبب تداعيات الفيروس على أوجه النشاط الاقتصادي.

وبين أن الإعلان عن اللقاح استقبلته الأسواق بتفاؤل حذر وكانت درجة استجابة أسعار النفط لخبر الإعلان عن اللقاح أقل من درجة استجابة أسواق المال له .

وأوضح أن من بين التحديات التي تقف أمام ارتفاع الأسعار، وجود مخزون قدره 200 مليون برميل من النفط تم تخزينها خلال 5 سنوات الماضية، ما خلق فائضاً في المعروض، بالإضافة إلى تجاوز بعض الدول كالعراق والإمارات سقف الانتاج المحدد لها وفق اتفاقية «أوبك +»، ما خلق حالة من فائض العرض لدى الأسواق.

وبين أن الطلب سيشهد بلا شك ارتفاعاً بنهاية العام الحالي وسينعكس ذلك على الأسعار بنهاية النصف الأول من العام المقبل، متوقعاً بلوغ الأسعار مستويات 55 دولاراً للبرميل بنهاية 2021 .

