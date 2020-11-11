النفط استعاد عافيته.. وتوقعات بالمزيد

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حققت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 10 في المئة مباشرة بعد الاعلان عن اكتشاف لقاح ضد فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الامر الذي ساهم في تعزيز حالة التفاؤل في الأسواق بعد اشهر من تراجع حاد في الانتاج والاسعار بفعل الجائحة. وساهمت عدة عوامل في تراجع الطلب العالمي على الخام خلال الفترة الأخيرة ابرزها الانخفاض الشديد في الحركة الجوية بينما يستبعد استعادة كامل الحركة الجوية في العامين المقبلين. وعلى اثر انتخاب الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن أثيرت في الأوساط النفطية العالمية بما فيها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) العديد من التساؤلات عن مستقبل السياسة النفطية الأمريكية الجديدة التي ستكون لها حتما تداعيات على السياسات النفطية المتبعة منذ اتفاقية فيينا التاريخية عام 2016 التي أفضت الى اقامة تحالف (أوبك +). ويتوقع على نطاق واسع أن تعود الادارة الأميركية الجديدة الى دعم الطاقة النظيفة الخضراء والعودة الى مؤتمر باريس للمناخ الذي انسحبت منه ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب.