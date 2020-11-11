صحوة قوية لأسهم الطيران والفنادق والتجزئة

مال وأعمال

في خضم موجة الصعود القوية لأسواق الأسهم والسلع احتفاءً بالتوصل إلى لقاح عالي الفعالية لمواجهة القاتل الخفي فيروس كورونا، كانت هناك تراجعات عنيفة على أسهم بعض الشركات التي استفادت بشدة في زمن الجائحة. فشركة Zoom Video الصينية ومؤسسها إيريك يوان سيكونان في صدارة المتأثرين، إذ بلغ عدد مستخدمي التطبيق في زمن الجائحة نحو 300 مليون مستخدم. وتراجعت أسهم الشركة المتخصصة في تقنيات التواصل عبر الفيديو بنحو 17 % في جلسة أمس لتمحو نحو 5 مليارات دولار من ثروة مؤسس الشركة إيرك يوان الذي باع نحو 275 مليون سهم من حصته في الشركة هذا العام لا تزال قيمتها نحو 20 مليار دولار. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركات الطيران والفنادق وشركات التجزئة بقوة مع آمال تتعلق بعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى في انتظار الموافقة على اللقاح وتوزيعه على نطاق واسع حول العالم.