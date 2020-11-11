239 مليون دينار مكاسب البورصة

مال وأعمال

واصلت البورصة تحقيق مكاسبها مع صعود الاسواق العالمية مع الاعلان عن اكتشاف لقاح لفيروس «كورونا» بالتزامن مع ترقب الترقية بمؤشر «إم إس سي آي» لتحقق مكاسب سوقية بلغت 239 مليون دينار. وقال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة «كامكو إنفست» رائد دياب، إن بورصة الكويت ارتفعت على وقع توصل شركة فايزر الأميركية وبيونتك الألمانية إلى لقاح فعَّال بنسبة 90% للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19). وأوضح رائد دياب إن الأخبار الإيجابية عن لقاح الفيروس ساهم كذلك في تحليق الأسواق الأمريكية والأوروبية ومعظم البورصات العالمية، إضافة إلى المكاسب القوية التي حققتها أسعار النفط. وأشار دياب إلى أن الأنظار ستكون متجهة نحو المزيد من نتائج أعمال الشركات والبنوك المدرجة عن الربع الثالث من العام الحالي، لرؤية وتيرة انتعاش أعمالها ومدى تأثرها بأزمة كورونا (كوفيد 19). وأضاف بأن الأجواء كانت إيجابية منذ بداية الأسبوع مع ترقب المستثمرين لإعلان مورغان ستانلي عن أسهم الشركات التي ستضاف إلى مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة في آخر نوفمبر الحالي. وبين دياب بأن الأنظار ستتجه أيضاً إلى الإعلان عن المزيد من نتائج أعمال الشركات والبنوك المدرجة عن الربع الثالث من العام الحالي؛ لرؤية وتيرة انتعاش أعمالها ومدى تأثرها بأزمة كورونا.

واصلت بورصة الكويت ارتفاعها الجماعي الثالث على التوالي، بدعم من التفاؤل والحالة الإيجابية التي يحظى بها السوق وسط ترقب الإدراج في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات مُرتفعاً 0.74%، وصعد السوق الأول بوتيرة أكبر وبنسبة 0.90%، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» نمواً بنسبة 0.25% و0.54% على الترتيب.

وارتفعت سيولة البورصة بنحو 8.7% لتصل إلى 76.05 مليون دينار مقابل 69.97 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 11.3% لتصل إلى 275.06 مليون سهم مقابل 247.08 مليون سهم بجلسة الاثنين.

