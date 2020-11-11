الأسهم اليابانية في أعلى مستوى

مال وأعمال

بلغ المؤشر نيكي أعلى مستوى له في نحو ثلاثة عقود ، إذ قفزت أسهم الشركات التي عصفت بها الجائحة في قطاعات الطيران وتشغيل السكك الحديدية ومتاجر التجزئة بفعل أنباء عن إحراز تقدم في تطورات متعلقة بلقاح لكوفيد-19. وبالنسبة لأسهم الشركات، انخفض سهم أديداس الألمانية لصناعة الملابس الرياضية 2.2 % على الرغم من إعلان الشركة أنها تتوقع عودة مبيعاتها للنمو في الصين خلال الربع الأخير من العام.

وارتفع المؤشر نيكي 0.26 % إلى 24905.59 نقطة بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يونيو 1991 خلال الجلسة. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.12 % إلى 1700.80.

