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مال وأعمال

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الأسهم اليابانية في أعلى مستوى


بلغ المؤشر نيكي أعلى مستوى له في نحو ثلاثة عقود ، إذ قفزت أسهم الشركات التي عصفت بها الجائحة في قطاعات الطيران وتشغيل السكك الحديدية ومتاجر التجزئة بفعل أنباء عن إحراز تقدم في تطورات متعلقة بلقاح لكوفيد-19. وبالنسبة لأسهم الشركات، انخفض سهم أديداس الألمانية لصناعة الملابس الرياضية 2.2 % على الرغم من إعلان الشركة أنها تتوقع عودة مبيعاتها للنمو في الصين خلال الربع الأخير من العام.
وارتفع المؤشر نيكي 0.26 % إلى 24905.59 نقطة بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يونيو 1991 خلال الجلسة. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.12 % إلى 1700.80.


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