52 % من المستهلكين في الكويت يتسوقون عبر الإنترنت

مال وأعمال

كشف تقرير أصدرته شركة Checkout.com إن 49% من المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك 52% في الكويت) إنهم سيتسوقون عبر الإنترنت بشكل متكرر، و48% في الأردن و47% في مصر و39% في باكستان.

وقال التقرير أن قطاعي التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان مقبلان على مرحلة من النمو الملموس في عام 2021، في ظل توقعات بتوجه نصف المستهلكين تقريباً نحو زيادة مشترياتهم عبر الإنترنت خلال العام المقبل.

وأظهر التقرير «المدفوعات المتصلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان» أن المنطقة التي هيمنت عليها ثقافة المدفوعات النقدية فيما مضى، توفر فرصة واعدة للنمو في قطاع المدفوعات الرقمية حيث أصبح المتسوقون عبر الإنترنت فيها يفضلون المدفوعات الرقمية بدلاً من الدفع النقدي عند الاستلام.

وتأتي نتائج التقرير استناداً إلى استطلاع إقليمي تم إجراؤه في شهر سبتمبر 2020 وشمل أكثر من 5000 مستهلك في الكويت ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر ومصر والأردن وباكستان.

لكن تقريرنا يشير إلى أن هذا التوجه لن يكون تغيراً مؤقتاً وحسب في سلوك المستهلكين، حيث تُظهر بياناتنا الداخلية نمواً بنسبة 86% في المدفوعات الرقمية على منصتنا منذ بداية تفشي الوباء في المنطقة، الأمر الذي ويوفر فرصة فريدة لكافة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

ويكشف التقرير أيضاً أن غالبية المستهلكين في المنطقة (53%) يفضلون غالباً دفع ثمن مشترياتهم عبر الإنترنت باستخدام المدفوعات الرقمية عوضاً عن الدفع النقدي عند الاستلام (36%) أو التحويلات المصرفية (10%). فقد أصبحت المدفوعات الرقمية طريقة الدفع الأكثر تفضيلاً لدى المتسوقين عبر الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البحرين (74%) وقطر (66%) ودولة الإمارات العربية المتحدة (64%) والكويت (59%) والمملكة العربية السعودية (54%). وفي الوقت نفسه، كان الدفع النقدي عند الاستلام هو طريقة الدفع المفضلة في باكستان (66%) ومصر (54%) والأردن (51%).

