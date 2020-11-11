الصينيون يكتنزون الذهب بشراهة بعد «كورونا»

مال وأعمال

أقدم الصينيون على اكتناز الذهب بشراهة خلال الربع الثالث من العام الحالي، في ظل التعافي السريع لسوق الزفاف من صدمات جائحة فيروس كورونا، وعودة النشاط الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد توقف خلال الأشهر الأولى من العام.

وأظهرت بيانات صادرة لجمعية الذهب الصينية، أوردتها وكالة شينخوا، ازدهار الطلب على المعدن النفيس، ليبلغ حجم استهلاكه 224.8 طنا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة 28.7% عن الأشهر الثلاثة السابقة (إبريل حتى يونيو).

وخلال نفس الفترة، ارتفع الإقبال على العملات الذهبية والسبائك الذهبية بنسبة 66.73% إلى 65.54 طنا. وبلغ إنتاج الذهب 92.86 طنا في الربع الثالث، دون تغيير تقريباً عن نفس الفترة قبل عام.

وتبدو الصين في موقف أكثر قوة، مقارنة بالاقتصادات العالمية، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، إذ سرعان ما طوقت بكين تداعيات جائحة كورونا وأعادت الاقتصاد إلى عجلة الإنتاج.

وكانت الصين، حيث بدأ الوباء في ديسمبر الماضي، أول اقتصاد يتعرض للإغلاق، لكنها أعلنت الانتصار على الوباء في مارس ، حيث أعيد فتح المصانع وأبراج الشركات ومراكز التسوق، وأصبحت أول اقتصاد يعود إلى النمو بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام مقابل انكماش بنسبة 6.8% في الربع الأول.

وعلى عكس المتوقع، زادت ثروات الأغنياء في العملاق الآسيوي، حيث جمع أكبر أغنياء الصين ثروة قياسية بلغت 1.5 تريليون دولار في 2020، أي ما يفوق المبالغ التي جمعوها في السنوات الخمس الماضية مجتمعة، مع ازدهار التجارة والألعاب الإلكترونية خلال فترات الإغلاق المرتبطة بكورونا، حسبما أظهرت قائمة سنوية بالأثرياء نشرتها مؤسسة هورون في أكتوبر الماضي.

