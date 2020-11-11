علوان وزيراً للمالية خلفاً لصهر أردوغان

مال وأعمال

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان في منصب وزير الخزانة والمالية، بعد ساعات من إعلانه قبول استقالة الوزير السابق وصهره براءت ألبيرق.

ونشرت الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي بتعيين علوان بمنصبه الجديد. وعلوان سبق أن شغل وزارات سابقة، منها الاتصالات والمواصلات، والتنمية، فضلا عن توليه منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

وكان ألبيرق قد أعلن الاستقالة لأسباب صحية، بعد يوم من تعيين أردوغان وزير المالية السابق ناجي إقبال في منصب محافظ البنك المركزي خلفا لمراد أويسال، الذي أقاله من منصبه.

وانعكست التغييرات التي شهدتها تركيا في منصبي وزير المالية والبنك المركزي على سعر صرف الليرة، لتشهد تحسنا ملحوظاَ بينما كانت قد هوت بنحو 30% منذ بداية العام الحالي 2020. وبلغ سعر صرف الدولار 8.18 ليرات في التعاملات الصباحية، مقابل 8.52 ليرات. وقال محللون ، إن تغيير وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، يدل على تغيير السياسة المالية والنقدية في تركيا، وهو ما تلقفه السوق المنتظر، خاصة بعد صمت «المركزي» لأكثر من شهر، واقتصار معالجة تراجع سعر الصرف على التصريحات السياسية وخطط وبرامج نظرية كان يطرحها وزير المال المستقيل، براءت البيرق.

