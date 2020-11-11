«بيكر هيوز» تعزز أعمالها إقليمياً في الخليج

مال وأعمال

أعلنت «بيكر هيوز» عن نقلها المقر الرئيس لقسم «مشاريع التحكم بالضغط السطحي» من مدينة هيوستن الأميركية إلى أبوظبي في خطوة تهدف من خلالها إلى الاقتراب أكثر من بعض عملائها الاستراتيجيين وكبار منتجي النفط في العالم. وستضمن هذه الخطوة الاستراتيجية للشركة مواءمة أفضل لاستراتيجيتها، وتعزيز آليات صنع القرار وتنفيذ المشاريع. ويأتي إعلان الشركة عن هذه الخطوة خلال نفس الأسبوع الذي يقام فيه معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول «أديبيك 2020» بنسخته الافتراضية، وفي أعقاب افتتاح الشركة في العام الماضي لمنشأة خدمات رؤوس الآبار في أبو ظبي. ومن خلال نقل المقر إلى جوار واحدة من أكبر مواقع تصنيع معدات التحكم بالضغط في المملكة العربية السعودية، فإن قسم مشاريع التحكم بالضغط السطحي للشركة سيكون أكثر استعداداً وجهوزية للتوسع والنمو المستقبلي. ويعد قسم مشاريع التحكم بالضغط السطحي جزءاً من قطاع معدات حقول النفط في شركة «بيكر هيوز»، حيث يوفر هذا القسم الرؤوس الخاصة بالآبار السطحية والآبار تحت سطح البحر، ومعدات التحكم بالضغط السطحي، وحلول خدمات الآبار تحت سطح البحر.

وتتواجد منشآت قسم مشاريع التحكم بالضغط السطحي في الشرق الأوسط والمكسيك وسنغافورة والصين لخدمة عملائها عالميا.

وقال أيمن خطاب، نائب رئيس قطاع التحكم بالضغط السطحي لمعدات حقول النفط عالميا ونائب رئيس شركة «بيكر هيوز» في الخليج وأميركا الشمالية والهند: «تعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيسية بالنسبة لنا، ويعكس نقلنا لمقر قسم مشاريع التحكم بالضغط السطحي إلى أبو ظبي التزامنا المتواصل نحو المنطقة وتركيزنا على دعم متطلبات القيمة المحلية للأسواق التي نعمل فيها.

