«بدي قلك».. جديد سما شوفاني

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تعود المغنية وعازفة الغيتار والملحنة الموهوبة سما شوفاني لتستقطب الاهتمام والأضواء من خلال أحدث اصداراتها «بدي قلك» التي تم تسجيلها في استديوهات ليفانتين ريكوردز في أميركا. وأطلقت سما الأغنية بشكل منفرد يمزج بين الألحان العربية الجذابة وايقاعات البوب العصرية بأسلوبٍ مميز، فيما تتمحور كلماتها حول حقوق المرأة وتشجع على دعمها وتمكينها. وتشجع شوفاني المرأة في أغانيها على الصراحة والشجاعة وحرية الاختيار لأن «الحياة ليست كالأفلام أو الأحلام». وتبرز في وسط اللحن كلمات مثل «داق خلقي معك»، التي تحث النساء على التحلي بالقوة والعزيمة لتحقيق أحلامهن.

