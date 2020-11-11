ضاري المسيليم: أتشرف بالتعاون مع نوال الكويتية

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اكد الملحن ضاري المسيليم في تصريح خاص لـ«النهار» ان تعاونه الاخير مع الفنانة نوال الكويتية في الاغنية الوطنية «عز الكويت» وهو تعاون من «احلى» التعاونات الفنية مع فنانة كبيرة بقدرها وروحها الحلوة خاصة اثناء العمل على انجاز الاغنية واعتبرها اضافة كبيرة لي واتشرف ان اتعاون مع نوال الكويتية في اي عمل غنائي. والاغنية عمل فني وطني اهداء الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد وتشرفت بتلحينها بينما صاغ كلماتها الشاعر صياح ابو شيبة وتولى مهمة التوزيع عادل الفرحان وتطلب مجهودا حيث سجلنا العمل ما بين القاهرة والكويت وتركيا.

كما تطرق ايضا الى الاعمال الاخرى قائلا: توجد اغان وطنية اخرى مع الفنانين عبدالله طارق وجاسم بن ثاني وفرقة ميامي كما توجد اغان سنغل مع كل من يوسف العماني ورهف غيتارا وعلي عبدالله.

وبسؤاله عما اذا كانت العلاقات تلعب دوراً للملحن قال: بالطبع العلاقات تلعب دورا مهما وهذا امر معروف ان يكون للملحن اغان معروفة ومتداولة مع نخبة من المطربين الكبار والشباب والعلاقات لها دافع لكل عمل مع فنان كبير بالغالب يكون لديك سكة جديدة وبني علاقة جديدة التي تمهد لاعمال قادمة.

وعن أهمية المقدمات الغنائية في الاعمال الدرامية أجاب قائلا: بالنسبة للمقدمات اغلب التي عملت عليها كانت ناجحة واخذت مساحتها من الانتشار وهي تعني لي الكثير واغلبها كانت خلال موسم شهر رمضان التي تكون متابعة من قبل جميع المشاهدين خاصة اذا كانت الاغنية ناجحة وحاليا المقدمات الغنائية «تو الناس عليها» بطبيعة الاوضاع الحالية من ازمة كورونا خاصة ان المنتجين فيهم من دشن عملية التصوير او منهم من استكمل باقي المشاهد في الاعمال التلفزيونية وان شاء الله يكون لدينا نصيب في الاعمال القادمة التي سيتم الاعلان عنها في حال اتمام الموافقة.

واما عن علاقته الوطيدة بالشاعر احمد الشرقاوي قال: الشاعر الشرقاوي يفهمني وايد وانا افهمه والعلاقة قريبة جدا بحيث نتبادل الافكار مع بعض وبيننا توافق تام.

كما تم التطرق الى ازمة «كورونا» وتأثيرها قال: الكل تأثر من الازمة وخاصة الذي يكون لديه شركة انتاج نفسي انا عندما توقفت العملية الانتاجية وبالتالي تكبدنا الخسائر نتيجة هذا التوقف القسري «والسوق تعطل».

وعن استمرارية الملحن بالعطاء قال: الملحن كل ما كان عنده اعمال ناجحة واستمرارية ان تطرح له تعاونات على الصعيد الغنائي سواء مع الكبار او الشباب وبالتالي يترجم هذا الامر العطاء لاسمه ومواصلته التلحين، وبسؤاله عن المجاملة في مجالهم قال: المجاملة كانت ممكن ان تكون في اول الايام ولكن حاليا انا محاسب كملحن من الجمهور والشعراء والمطربين والملحن يبقى في دائرة «الزووم» بحيث الكل يري ماذا قدم ول استعان بكلمات ركيكة او غيرها وحتى على مستوى التوزيع.

وعن انتاج الحفلات الغنائية اجاب قائلا: الحفلات طبعا مسارها ايجابي ونحن كشركة انتاج نحرص في الايام العادية ان يكون لدينا اكثر من حفلتين في السنة وتكون من اكبر الحفلات الموجودة من ناحية التنظيم والحضور وغيرها من الامور وهذا مسار مميز للشركة الانتاجية ولي انا

شخصيا.

