فاطمة الرميحي: «أجيال السينمائي» سيكون حدثاً مدمجاً من الفعاليات الافتراضية والفعلية

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تعرض النسخة المدمجة الأولى من نوعها لمهرجان أجيال السينمائي في عامه الثامن الذي تقدمه مؤسسة الدوحة للأفلام باقة مختارة من الأفلام الملهمة تضم 80 فيلما من 46 دولة، تسرد قصصا شائقة عن المجتمع والارادة والتصميم، مظهرة روح الشباب والتفاؤل الدائم من خلال السينما.

وتستمر أيام المهرجان لستة أيام تبدأ من 18 الى 23 نوفمبر في نسخة معدلة مطورة، تحافظ على جوهر مهرجان أجيال السينمائي، وتعكس التزامه بتنمية المجتمع والشباب وسيقدم حفل افتتاح مهرجان أجيال السينمائي هذا العام فيلم خورشيد للمخرج الايراني مجيد مجيدي، الذي عرض للمرة الأولى في الدورة الـ77 لـ«مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي» في وقت سابق من العام الحالي. ويسلط الفيلم الضوء على صمود الشباب وابداعهم، اذ يثبتون قدرتهم على قيادة التغيير المجتمعي الدائم عند رعايتهم، ليكونوا مبتكرين عظماء وصناع حلول لتحديات المستقبل.

وقد أشادت فاطمة حسن الرميحي مدير مهرجان أجيال والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام بالدور الذي يقدمه الفن في هذا الوقت الصعب وذلك في تصريح لها خلال المؤتمر الصحافي الرسمي لمهرجان أجيال السينمائي 2020 قالت فيه: يتجاوز تأثير الفيلم والفن الحدود والقيود، وقد أصبحت قوته الفطرية للتواصل والالهام الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى و في مثل هذا الوقت من العام الماضي لم يتوقع أحد منا أن يكون الوضع في العالم على ما هو عليه الآن. لكن الصعاب تولد الابتكارات. وفي مهرجان أجيال السينمائي 2020، وجدنا طرقا جديدة ومبتكرة لاستخدام التكنولوجيا من أجل جمع الناس والاحتفال بقوة الفيلم في بيئة آمنة. ستكون النسخة الثامنة المعدلة من مهرجان أجيال السينمائي حدثا مدمجا من الفعاليات الافتراضية والفعلية، وستتضمن أنشطة مبتكرة لدولة قطر من خلال تقلدها مسؤولية صحة جميع المشاركين وسلامتهم».

وأضافت: علمتنا تحديات هذا العام دروسا مهمة في التعاطف والانسانية، والأهم من ذلك أنها أجبرتنا على التكيف مع واقعٍ جديدٍ متغير. ويشيد موضوع المهرجان لهذا العام «العرض يستمربهذا الحس السائد، ويحتفي بالمرونة التي برزت خلال هذا العام، ويعزز قوة التعبير الابداعي في تصميمنا وقدرتنا على ايصال أصواتنا. كما يجسد الموضوع أيضا قوة مهرجان أجيال السينمائي - الذي ثابر وتكيف واستمر في التقدم كحدث ثقافي بارز بتنسيق جديد ومبتكر. وستستضيف جلسات مهرجان أجيال السينمائي المميزة كل من كلاوديو جوبيتوسي، مؤسس مهرجان جيفوني السينمائي في ايطاليا ومديره، والممثل الهندي والانساني كونال كابور، والممثل البوسني الشهير من المسلسل التلفزيوني فارغو غوران بودغان، والممثل الكوميدي الأمريكي زاك وودز.

ويجمع مهرجان أجيال السينمائي بين صانعي الأفلام الحائزين على جوائز من جميع أنحاء العالم، ويواصل تسليط الضوء على الأصوات الملهمة ذات القوة الكامنة، لصناعة التغيير، وبناء الأجيال من خلال السينما. ويضم البرنامج المتنوع 22 فيلما طويلا و 58 فيلما قصيرا، بما في ذلك 31 فيلما لصانعي أفلام عرب، و 30 فيلما لصانعات أفلام سيداتكما وسع مهرجان أجيال السينمائي 2020 نطاق وصول الجمهور على نحوٍ آمن عبر تمكين الجميع من مشاركة تجربة المهرجان، سواء من راحة منازلهم من خلال بث منصتنا الالكترونية، أو من خلال سينما السيارات الجديدة والمميزة في لوسيل بالشراكة مع المجلس الوطني للسياحة.

