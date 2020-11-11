تصميمات توم فورد مستوحاة من الطبيعة والنباتات

مرأة

أطلق المصمم توم فورد مجموعته لربيع وصيف 2021 ضمن أسبوع نيويورك للموضة الجاهزة، وهو الذي ألبس ملهمته رينيه زلويغير فستانها الساحر الذي ظهرت فيه خلال حفل الأوسكار الأخير الذي جرى قبل انتشار فيروس الكوفيد 19.

فورد الذي كان أعلن حينذاك أن الموضة يجب أن تدخل في حال من السبات لمدة عام بفعل تفشي العدوى بشكل سريع بين الناس، فاجأنا باطلاق مجموعة جديدة بخلاف كل من زملائه مارك جاكوبس وطومي هلفيغير الذين أحجموا عن اطلاق مجموعة خاصة بهم لربيع وصيف 2021 في الموعد السنوي المقرر لهما.

اتسمت مجموعة توم فورد الجديدة بالتطبيعات الكبيرة المستوحاة من عالم النباتات ومن الطبيعة فرأينا الجمبسوت الحريري والأطقم المصنوعة من الساتان التي تشبه البيجاما (اي لباس النوم) تغزو العرض المعلب الذي قدمه المصمم.

لم نر ملابس رسمية ولا أزياء تصلح لحفلات الكوكتيل كما اعتدنا على توم فورد وهو الذي طور أزياء غوتشي لتليق بالسجادة الحمراء. لقد أراد المصمم ابتكار تشكيلة مريحة تبعث الراحة وتشيع البسمة، لذا أتت مفعمة بالألوان والرسوم. استوحى توم فورد من الفنان أنطونيو لوبيز الذي عثر بالصدفة على اسكتشات تخصه واستمد وحيه من عارضات السبعينات مثل بات كليفلاند ودونا جوردان.

واتسمت الأزياء بالياقات المفتوحة المنخفضة وبالجرأة المرحة فالقمصان غير المزررة تعيدنا الى مجموعة غوتشي التي أطلقها فورد في ربيع 2015. استعان المصمم بشعار الدار عند الخصروبقماش الحرير، وصمم الكثير من الفساتين وسترات البلايزر التي تتماشى مع هذه الاطلالات العملية.

أدخل المصمم الجمبسوت الموحد ولكن بألوان حيوية كالأزرق والفوشيا ونسق تطبيعات الزهور مع سروال من جلد النمر ليعيد خلط أوراق الموضة، وصمم حقائب عملية من القش وصنادل عالية ذات كعب عريض مريح.

29 اطلالة ضمن فيها المصمم كل ما يريح المرأة من أزياء عملية وجمبسوت ومايوهات وكروب توب لتنسجم مع زمن الكورونا الذي لا يحتمل أي تعقيدات في المظهر.

