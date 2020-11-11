انطلاق أسبوع الموضة «مرسيدس بنز» في روسيا

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انطلق أسبوع عرض أزياء «مرسيدس-بنز في روسيا»، في اطار أسبوع الموضة في موسكو. وأفاد المكتب الصحفي للفعالية لـ «سبوتنيك»، أنه بسبب وباء فيروس كورونا، تم نقل عروض هذا الموسم من منصة قاعة صالات العرض «مانيج» في موسكو (التي كان من المفترض أن تحتضن جمهورها) الى مواقع خاصة مع بث عبر الانترنت.

«قال ألكسندر شومسكي، رئيس الغرفة الوطنية للأزياء وأسبوع الموضة لمرسيدس-بنز في روسيا، لـ«سبوتنيك»:

«نريد تجنب الحشود الكبيرة والامتثال للبروتوكول الصحي الذي أُوصي به بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا. الأمر الأهم اليوم هو سلامة المشاركين والضيوف».

يتفرد هذا الموسم في حقيقة أن الجدول العام لعرض «أزياء مرسيدس-بنز في روسيا» سيشمل بثا مباشرا من مدن ودول أخرى. على سبيل المثال، سيتم تقديم عروض لبعض المصممين الروس في المدن الروسية سان بطرسبورغ وسوتشي وكراسنودار وياكوتسك. كما ستستضيف هذه الفعالية عرضًا جماعيًا لمصممي أزياء من اندونيسيا (سيبث من جاكرتا)، وستقدم مجموعاتها علامات تجارية من الأرجنتين وبريطانيا وبيرو والولايات المتحدة. وأكد ألكسندر شومسكي: «لقد منح «الواقع الكوفيدي» الجديد «أسبوع الموضة لمرسيدس-بنز في روسيا» الفرصة لتجربة تنسيقات أسبوع الموضة لعام 2020 بشكل لم يسبق له مثيل. هذا أول أسبوع الموضة الافتراضي الذي يوحد يبن منصات عروض أزياء في الوقت الفعلي من ستة مواقع جغرافية». وشهد عشاق الموضة عروض أزياء من تصاميم

«Elena Souproun» ،«Brevno» ،«Svarka» ،«Julia Dalakian».

وتم العرض عبر بث مباشر من مدينة كراسنودار، وشارك فيه مصممون من مشروع «الموضة على الطريقة الروسية». كذلك، سيقام عرض افتراضي للعلامة التجارية «Chain» من الأرجنتين.

