«السلام الآن»: الاستيطان تضاعف في عهد ترامب

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: اعلنت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، أي منذ عهد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب. وقالت في تقرير «خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب كانت هناك تغييرات بعيدة المدى في الموقف الأميركي بشأن المستوطنات الإسرائيلية، وشجعت على (خطة) الضم». وأضافت الحركة التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية أن إسرائيل سعت وبتأييد أميركي إلى جعل مخطط الضم أمرا واقعا، وذلك من خلال المستويات العالية من الموافقات على بناء الوحدات الاستيطانية. وفي هذا الصدد، أشارت «السلام الآن» إلى أن عدد المخططات التي تم الترويج لها في المستوطنات تضاعف مرة ونصف المرة مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.

في غضون ذلك أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عدم توفر أموال لديها لسداد رواتب موظفيها في أنحاء الشرق الأوسط لشهري نوفمبر وديسمبر وذلك بعد عامين من وقف التمويل الأميركي وتمويلات بعض المانحين الآخرين. وذكرت الوكالة أنها بحاجة إلى 70 مليون دولار بنهاية الشهر لسداد كامل أجور الموظفين، ووجهت الوكالة الأممية أيضا مناشدة عاجلة للتبرع لتجنب تعليق الخدمات الأساسية. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان إن «نقص التمويل يؤثر على 28 ألف موظف منتشرين في الأردن ولبنان والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة» يعملون في الرعاية الصحية والصحة البيئية والتعليم. وأشارت المتحدثة باسم «الأونروا» تمارا الرفاعي إلى أن «الوكالة لم تتعاف أبدا من قطع التمويل الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018، علما أن الدعم السنوي الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة للوكالة يبلغ 365 مليون دولار ويمثّل نحو ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار. ويؤثر ذلك في حياة نحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني يعولون على خدمات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان. وأوضحت المتحدثة باسم «الأونروا» أنه تم سد النقص في 2019 بدعم إضافي من عدة دول عربية من بينها السعودية والإمارات والكويت وقطر، وأشارت إلى أن «الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ساعدت أيضا في سد الفجوة، ولاسيما ألمانيا».

