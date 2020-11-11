«كورونا» ينهي مسيرة صائب عريقات.. وعباس يعلن الحداد

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رام الله- الوكالات: أعلنت الرئاسة الفلسطينية امس وفاة أمين سر منظمة التحرير وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات عن 65 عاما متأثرا بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد وكان عريقات يعالج في مستشفى «هداسا عين كارم» الإسرائيلي بعد تدهور صحته.

وكان عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين في محادثات السلام مع إسرائيل التي توسطت فيها الولايات المتحدة وانهارت في 2014. كما كان أمينا عاما لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضوا بحركة «فتح».وكان عريقات المصاب بتليف رئوي، خضع لعملية زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف أنشطته.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة، محمد اشتية، عريقات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا». وأعلن الرئيس عباس «الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام».

وقال عباس في بيان «إن رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير د.صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وولد عريقات في 28 أبريل عام 1955 في بلدة أبو ديس، شرقي القدس المحتلة، وسافر إلى الولايات المتحدة، في سن السابعة عشر، وأقام هناك مع والده فترة طويلة. وفي عام 1982 حصل على شهادة الدكتوراه في دراسات السلام من جامعة «برادفورد» البريطانية. وكان عريقات، أول وزير للحكم المحلي في أول حكومة تشكلها السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

