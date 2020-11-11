روسيا تنهي حرب كاراباخ.. وأذربيجان تعلن النصر

عربيات ودوليات

يريفان- باكو- الوكالات: وقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ يكرّس الانتصارات العسكرية التي حقّقتها قوات باكو في الإقليم الانفصالي بعد ستّة أسابيع من المعارك الدامية في تطوّر أثار احتجاجات عنيفة في يريفان واعتبره الرئيس الأذربيجاني «استسلاماً» من جانب أرمينيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريح بثّته وسائل الإعلام فجر امس إنّ باكو ويريفان توصّلتا برعاية بلاده إلى اتّفاق على «وقف إطلاق نار شامل» في الإقليم دخل حيّز التنفيذ. وأضاف أنّه «في التاسع من نوفمبر وقّع رئيس أذربيجان (إلهام علييف) ورئيس وزراء أرمينيا (نيكول) باشينيان ورئيس روسيا الاتّحادية إعلاناً ينصّ على وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء كلّ العمليات العسكرية في منطقة النزاع في ناغورنو كاراباخ، وذلك اعتباراً من منتصف ليل العاشر من نوفمبر بتوقيت موسكو».

ولفت بوتين إلى أنّ الاتفاق يقضي بأن يحتفظ طرفا النزاع «بالمواقع التي يسيطران عليها» ما يعني خسارة الانفصاليين الأرمن السيطرة على أنحاء واسعة من الإقليم بعدما دحرتهم منها القوات الأذربيجانية. وأتى تصريح الرئيس الروسي بعيد دقائق من إعلان رئيس الوزراء الأرميني أنّه وقّع اتفاقاً «مؤلماً» مع كلّ من أذربيجان وروسيا لإنهاء الحرب في الإقليم المتنازع عليه. وقال باشينيان في بيان على صفحته في موقع فيسبوك «لقد وقّعت إعلاناً مع الرئيسين الروسي والأذربيجاني لإنهاء الحرب في كاراباخ» واصفاً هذه الخطوة بأنّها «مؤلمة بشكل لا يوصف، لي شخصياً كما لشعبنا». وأتى إبرام هذا الاتفاق بعيد إعلان القوات الأذربيجانية أنّها سيطرت على شوشة المدينة الاستراتيجية الواقعة على بُعد 15 كيلومتراً من عاصمة الإقليم الانفصالي ستيباناكرت، وهو ما نفته القوات الانفصالية. ويمثّل سقوط هذه المدينة نقطة تحوّل في الحرب.

وتحدث رئيس أذربيجان إلهام علييف عن «وثيقة استسلام» أُرغمت يريفان على توقيعها بعد ستّة أسابيع من المعارك وقال علييف في خطاب عبر التلفزيون «لقد أجبرناه (باشينيان) على توقيع الوثيقة، إنها بالأساس وثيقة استسلام».

ووفقاً لبوتين فإنّ بلاده بصدد نشر ما يقرب من ألفي جندي لحفظ السلام وضمان امتثال طرفي الاتفاقية لبنودها. وينصّ الاتفاق خصوصاً على استعادة أذربيجان السيطرة على العديد من المناطق التي كان يسيطر عليها الانفصاليون ودحروا منها، كما يبقي على ممرّ برّي يربط بين الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة الانفصاليين وأرمينيا.

