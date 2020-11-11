أرمينيا: المحتجون اجتاحوا مقري الحكومة والبرلمان

عربيات ودوليات

يريفان- الوكالات: استعادت الشرطة الأرمينية السيطرة على مقري الحكومة والبرلمان في العاصمة يريفان، امس بعدما اقتحمهما متظاهرون ليلا تعبيرا عن غضبهم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو قرباغ، معتبرين الأمر «استسلاما». وكانت قد نشرت وسائل إعلام محلية تقاريرا تُفيد بان رئيس المجلس القومي أرارات ميرزويان، أُدخل إلى المستشفى نتيجة إصابات غير مهددة للحياة تعرض لها على يد المحتجين.

وطوقت عناصر من شرطة مكافحة الشغب واضعين خوذا على رؤوسهم وحاملين دروعا، مبنى الحكومة. وعادت حركة مرور السيارات إلى طبيعتها في الساحة الواسعة المجاورة لساحة الجمهورية لكن نحو 20 متظاهرا غاضبا تجمعوا في المكان وحاولوا، من دون أن يفلحوا، إغلاق شارع أبوفيان بحاويات القمامة والمقاعد.

وأعادت الشرطة السيطرة على الوضع في مبنى البرلمان، وأغلق الطريق المؤدي إليه وأخلي المبنى من المحتجين، ومع ذلك، بقي المتظاهرون يتجولون في حديقته.

وفي أماكن أخرى من العاصمة بدا الوضع طبيعيا نسبيا. لكن محتجين دعوا إلى تظاهرات جديدة للتنديد باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس الوزراء نيكول باشينيان ليل الاثنين.

وحث باشينيان الشعب على إخلاء الطرقات واصفا المحتجين بالـ«مخربين» في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك. وقال رئيس الوزراء الأرميني «أطلب من جميع المواطنين الذين لا علاقة لهم بالمخربين العودة إلى منازلكم، على جميع المواطنين الذين يصدوقنني ويصدقوننا الاستعداد للصراع».

