«الصحة العالمية»: الوضع الوبائي «سيتغير» في مارس

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: تجاوزت أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في العالم عتبة 51 مليونا بينما علقت البرازيل تجارب لقاح صيني بسبب «تأثير ضار شديد» في حين توقعت منظمة الصحة العالمية ان يؤدي لقاح شركة « فايرز» الى تغير الوضع الوبائي عالميا بحلول مارس المقبل.

وبحسب موقع «ورلدوميتر» المتخصص برصد الأرقام والإحصاءات المتعلقة بفيروس «كورونا»، فقد بلغت أعداد المصابين في العالم 51 مليونا و243 ألفا و488 وبلغ عدد المتعافين 36 مليونا و35 ألفا و21 متعافيا، في حين بلغ عدد المتوفين مليونا و269 ألفا و319. وفي الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد الإصابات والوفيات، بلغت أعداد الإصابات 10 ملايين و421 ألفا و956 إصابة بينما بلغت أعداد الوفيات 244 ألفا و448. يأتي ذلك بينما أفادت وسائل إعلام أميركية أن اثنين من مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممن أمضوا الأمسية الانتخابية في البيت الأبيض أصيبا بفيروس «كورونا». في غضون ذلك، رحبت منظمة الصحة العالمية، بالنتائج التي أعلنتها شركتا «فايزر» و«بيونتيك»، التي أثبتت نجاح اللقاح الذي تعملان على تطويره ضد فيروس «كورونا» لتؤكد المنظمة أنه من الممكن أن «يغير الوضع الوبائي للفيروس بحلول مارس 2021». وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في تغريدة على تويتر «نرحب بأخبار اللقاح المشجعة من «فايزر» و«بيونتيك».. ونحيي جميع العلماء والشركاء حول العالم، الذين يطورون أدوات جديدة آمنة وفعالة للتغلب على كوفيد-19».

وفي البرازيل أعلنت السلطات الصحية أنها علقت التجارب السريرية على لقاح تجريبي صيني مضاد لفيروس «كورونا» المستجد بعد تعرض أحد المتطوعين لـ«حادث خطير» لم تحدد ماهيته.

