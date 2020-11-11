«FDA» ترخص عقاراً جديداً لعلاج «كوفيد - 19»

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية «FDA» ترخيصا للاستخدام الطارئ لعقار مخصص لعلاج الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد من إنتاج شركة «إيلي ليلي».

ويمكن استخدام عقار «bamlanivimab» القائم على مبدأ «الأجسام المضادة أحادية المنشأ» لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة لمرض «كوفيد-19» وسيمكن استخدامه للأطفال والبالغين.

ويعتبر هذا أول عقار من نوعه، من بين العقارات القائمة على الأجسام المضادة أحادية المنشأ، يحصل على ترخيص رسمي في استخدامه لعلاج «كوفيد-19» ويهدف العقار إلى تحفيز استجابة النظام المناعي لدى مرضى «كورونا» للتصدي للفيروس.

