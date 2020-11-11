«حرب وداعية».. أيام ترامب الأخيرة تخيف أميركا

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نيويورك - الوكالات: كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» ان مسؤولين في وزراة الدفاع الاميركية «البنتاغون» اعربوا سرا عن تخوفهم من امكانية اطلاق الرئيس دونالد ترامب عمليات علنية او سرية خلال الشهرين المتبقيين له في البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة ان مسؤولين في «البنتاغون» لا يستبعدون ان يشن ترامب عمليات ضد ايران او خصوم آخرين في ايامه الأخيرة في السلطة. وكشفت الصحيفة ان زملاء وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر اشادوا بخلفيته العسكرية، لكنهم اعربوا عن دهشتهم من ترقيته لهذا المنصب الرفيع، حتى لو كان ذلك بصفة مؤقتة. وأضافت الصحيفة ان زملاء ميلر يرون انه لا يتمتع بمكانة رفيعة للرد على اي مواقف متطرفة قد تصدر عن ترامب في اسابيعه الأخيرة في منصبه.

كما نشرت صحيفة «ملتري تايمز» الأميركية مقابلة مع وزير الدفاع الأميركي المقال مارك اسبر كانت اجرتها معه يوم الرابع من نوفمبر الحالي قال فيها انه خاض مواجهاته مع الرئيس دونالد ترامب بعناية آخذا في الاعتبار ان مغادرته للمنصب ستؤدي لتعيين شخص لا يقول لا للرئيس.

وأضاف اسبر انه كان يتوقع اقالته من منصبه لكنه لم يكن يعرف متى سيكون ذلك، وأنه لم يفكر بالاستقالة من منصبه يوما. كما قال وزير الدفاع الأميركي المقال انه لم يكن يوما من ضمن الأشخاص الذين يقولون نعم في كل الوقت.

وكان الرئيس الأميركي اقال وزير الدفاع مارك اسبر من خلال تغريدة على حسابه في تويتر، وقال انه انهى خدماته، مستخدما على ما يبدو شهوره الأخيرة في السلطة بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة في تصفيات الحسابات داخل ادارته. ودب الخلاف بين اسبر وترامب بسبب عدد من القضايا، وشعر الرئيس بالغضب على نحو خاص لاعلان اسبر معارضته لتهديد ترامب باستخدام قوات الجيش لقمع احتجاجات بالشوارع على الظلم العرقي، في اعقاب مقتل جورج فلويد بعد محاولة الشرطة اعتقاله في مدينة مينيابوليس هذا الصيف. ومن المستبعد بشدة ان يصدق مجلس الشيوخ على اي تعيينات جديدة قبل ترك ترامب للسلطة في يناير.

من جهته اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ان اقالة اسبر دليل على نية ترامب «زرع الفوضى» في ايامه الأخيرة في منصبه. وقالت بيلوسي «من المثير للقلق ان التقارير تظهر ان هذه الاقالة كانت عملا انتقاميا من جانب الرئيس بزعم رفض الوزير اسبر ارسال قوات عسكرية في الخدمة الفعلية لقمع المظاهرات السلمية ضد وحشية الشرطة». وأضافت «ومع ذلك، الأمر الأكثر اثارة للقلق هو ان توقيت هذه الاقالة يثير تساؤلات جدية حول اجراءات ترامب المخطط لها في الأيام الأخيرة من ادارته».

ورغم تراجع حظوظه بالفوز وانقسام الدائرة المقربة المحيطة به، يصر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته على القتال حتى النهاية، وعدم الاعتراف بالخسارة في الانتخابات الأميركية امام منافسه الديموقراطي جو بايدن.

ونقلت رويترز عن حلفاء ترامب انه لا يعتزم الاقرار بالهزيمة قريبا، وقال احدهم ان الرئيس ليس مستعدا للاقرار بالهزيمة مع انه لا يوجد ما يكفي من بطاقات الاقتراع الباطلة خلال اعادة فرز الأصوات لتغيير النتيجة، وأضاف من المؤكد حسابيا انه سيخسر.

ومع مرور الوقت يزداد الانقسام في معسكر ترامب فزوجته ميلانيا وصهره ومستشاره جاريد كوشنر على رأس المطالبين له بالانسحاب من السباق، بينما يعارض ابناه دونالد جونيور واريك وكذلك محاميه الاقرار بالهزيمة في السباق الانتخابي ويشجعونه على التصعيد في ساحات المحاكم. وكما هي الحال في الدائرة المقربة لترامب انقسمت مواقف الجمهوريين، ففي حين اكد بعضهم وقوفهم التام في صف الرئيس ودعوه لـ«القتال بشراسة»، سارع آخرون لتهنئة بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية، بل ووصفوه بالرجل الجيد القادر على توحيد اميركا.

وأوردت «نيويورك تايمز» ان مستشاري ترامب يقولون انهم يريدون الآن منح الرئيس مساحة لاستيعاب الخسارة.

