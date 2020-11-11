الأمم المتحدة تنتقد سجل أميركا في حقوق الإنسان

عربيات ودوليات

جنيف - الوكالات: انتقدت قوى كبرى، من بينها حلفاء، الولايات المتحدة بسبب سجلها في حقوق الانسان اثناء مراجعة بالأمم المتحدة، وأشارت الى عنف الشرطة ضد الأميركيين من اصل افريقي وفصل اطفال المهاجرين عن ذويهم.

وقال نشطاء ايضا ان فحص مجلس حقوق الانسان للولايات المتحدة، وهو الأول منذ مايو 2015 يعد بمثابة لائحة اتهام لسياسات ادارة الرئيس دونالد ترامب، ودعوا الرئيس المنتخب جو بايدن الى البدء في اجراء اصلاحات.

وأخذ عشرات الموفدين الكلمة في الجلسة التي استمرت لنصف يوم، للتعبير عن مخاوفهم وتقديم توصيات. وقال جميل دكوار، مدير برنامج حقوق الانسان في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، في ايجاز صحافي «ما رأيناه كان ادانة متوقعة من قبل كثير من الدول في انحاء العالم للولايات المتحدة سمعنا دولة بعد اخرى وهي تدعو وتحض الولايات المتحدة على اتخاذ اجراءات جادة للتصدي للعنصرية المنهجية وعنف الشرطة».

